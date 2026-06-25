Firma Gilberto Loya convenio con ICHIJUV para fortalecer la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley

Con el objetivo de fortalecer los procesos de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y el Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV) firmaron un convenio de colaboración para la implementación del proyecto denominado “Somos Tribu”.

Este acuerdo permitirá establecer acciones conjuntas enfocadas en brindar acompañamiento psicoemocional, formación para el trabajo, impulso al emprendimiento y seguimiento postpenitenciario a cerca de 100 adolescentes que se encuentran bajo una medida de internamiento en los Centros Especializados de Reinserción Social para Adolescentes del Estado.

A través de este programa, ambas instituciones buscarán fortalecer las habilidades personales, sociales y laborales de las y los jóvenes antes de que recuperen su libertad, así como brindar acompañamiento durante su proceso de reincorporación a la comunidad, favoreciendo la construcción de proyectos de vida positivos y reduciendo factores de riesgo asociados a la reincidencia.

Durante la firma del convenio, estuvo presente ICHIJUV solicita invitar a María Creel Fernanda Jazmín Martínez Quintero, Directora General del ICHIJUV, el General retirado D.E.M Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, así como Omar Tinoco, titular de la dirección General Jurídica de la SSPE. Así como personal de ambas instituciones.

Gilberto Loya, destacó que la seguridad también se construye mediante oportunidades reales de desarrollo para quienes buscan reintegrarse a la sociedad.

“La firma de este convenio representa más que un acuerdo administrativo; refleja la convicción de que la seguridad no termina con la aplicación de la ley, sino que se fortalece cuando ayudamos a construir nuevos proyectos de vida”, expresó.

La SSPE destacó que este convenio forma parte de la estrategia integral de reinserción social impulsada en el estado, la cual busca generar condiciones que permitan a las y los adolescentes desarrollar herramientas para su crecimiento personal, fortalecer sus vínculos comunitarios y construir un futuro alejado de la violencia.

Con acciones como esta, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas enfocadas en la prevención, la inclusión y la construcción de oportunidades que contribuyan a la paz y la seguridad de las familias chihuahuenses.