Vinculado a proceso por robo a salón de eventos

• Presuntamente dañó la infraestructura del establecimiento y sustrajo una bocina

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Oscar Manuel S. R., por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio de un salón de eventos de la colonia Santa Rosa, en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 172/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 27 de enero del año en curso, Oscar Manuel S. R., dañó la cortina metálica, la caja de dispositivos eléctricos (pastillas), y una ventana, del Salón de Eventos “Dalesa”, ubicado en la avenida Independencia de la colonia Santa Rosa, logrando sustraer una bocina.

Fue detenido en los términos de la flagrancia, por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quienes lo pusieron a disposición de esta representación social, que lo dejo en libertad bajo las reservas de ley, no obstante, al no acudir a la audiencia, fue declarado sustraído de la acción de la justicia.

El imputado fue detenido con una orden de aprehensión el 17 de junio del año en curso y el pasado lunes 23 de junio se resolvió su situación jurídica, misma que llevará bajo las medidas cautelares de firma mensual y no frecuentar ni acercarse el referido salón de eventos.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).