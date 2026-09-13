Filtran nombre del séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuestas finales

Brianda Deyanara sería la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México este domingo 13 de septiembre, de acuerdo con una encuesta final difundida por Vaya Vaya TV.

El sondeo coloca a la creadora de contenido entre las participantes con menor respaldo previo a la gala, aunque el resultado oficial depende de los votos que emita el público durante la transmisión del reality.

La encuesta que circula en redes sociales no forma parte de la votación oficial del programa. Sus resultados muestran una tendencia entre usuarios de internet, pero no definen la salida de ningún habitante.

Reportes sobre el sondeo de Vaya Vaya ubican a Brianda Deyanara y Mariana Ochoa entre las concursantes con mayor riesgo de abandonar la competencia. La diferencia entre ambas sería reducida en las preferencias, por lo que los votos de las últimas horas pueden modificar el desenlace de la gala.

Brianda aparece con 19% de respaldo en la encuesta, un punto por encima de Mariana, quien registra 18%. Karina encabeza el ejercicio con 23%, seguida de Masad y Gema, ambos con 20%.

Hoy se conocerá el resultado oficial del reality



La encuesta de Vaya Vaya TV funciona como una medición no oficial de la conversación entre seguidores del programa. La producción de La Casa de los Famosos México mantiene el resultado bajo reserva hasta la gala de eliminación.

Las votaciones del público permanecen abiertas durante la emisión. El programa también modifica su dinámica después de los posicionamientos, cuando los habitantes exponen a quién desean fuera de la casa y explican sus razones frente a sus compañeros.

La cercanía de los porcentajes deja abierta la disputa entre Brianda Deyanara y Mariana Ochoa. Un cambio en la participación de los fans durante las últimas horas puede alterar el orden mostrado por la encuesta.

En días previos, Yahir también estuvo en la placa de nominados. El cantante obtuvo la salvación y salió del riesgo de eliminación, por lo que la definición quedó entre Brianda, Mariana, Karina Torres, Masad Altamimi y Gema Garoa.

El resultado se conoce durante la gala de este domingo 13 de septiembre. La persona con menor número de votos del público se convertirá en el séptimo eliminado de la temporada.

Brianda Deyanara llega al reality como creadora de contenido

Brianda Deyanara Moreno Guerrero nació el 5 de agosto de 1995 en Tijuana, Baja California. La influencer estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación antes de iniciar su trayectoria frente a las cámaras.

Su primera etapa en medios incluyó colaboraciones con Telehit. Participó en el programa Los Trasnochados y formó parte de especiales de entretenimiento y cultura pop.

Después dejó la televisión para concentrarse en las plataformas digitales. Ahí desarrolló contenido sobre entretenimiento, retos, moda, belleza y estilo de vida, con el que reunió a millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube.

La tijuanense también formó parte de 404 Girls, un colectivo de creadoras de contenido que ganó presencia entre el público juvenil en México. Esa etapa amplió su alcance y derivó en colaboraciones con marcas nacionales e internacionales.

Diego de Erice reveló el lunes 20 de julio de 2026 que Brianda Deyanara sería la habitante número 13 confirmada para la cuarta temporada del reality. La creadora de contenido entró a la competencia como una de las figuras con mayor presencia en redes sociales.

La lista de eliminados suma seis salidas antes de la séptima gala

Antes de la gala de este domingo, seis habitantes salen de la competencia. Mariana Ochoa se convierte en la primera eliminada por decisión del público, seguida de Ximena Herrera y Arantza Ruiz.

Moisés Peñaloza abandona el programa como cuarto eliminado por votación. Yanet García sale después por decisión de sus compañeros, mientras que Luis Chaparro se convierte en el sexto expulsado por el público.

La séptima eliminación define el nuevo rumbo de la temporada. Brianda Deyanara llegaría a esa instancia con la presión de las encuestas, mientras sus seguidores mantienen la expectativa por conocer el resultado de la votación oficial.

La influencer también fue vinculada sentimentalmente con Nicola Porcella, conductor peruano y exhabitante de la primera temporada del programa. Ambos fueron vistos juntos en diversas ocasiones y compartieron publicaciones que alimentaron las versiones sobre una relación.

En mayo de 2026, Porcella declaró que Brianda era su amiga y que la estaba conociendo. Ninguno confirmó un romance. Tras su presentación como habitante, ella señaló que se mantiene abierta a encontrar el amor durante su estancia en la casa.