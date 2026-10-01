Filis sobreviven ante Bravos y fuerzan tercer duelo en serie de comodines

Atlanta. Alec Bohm conectó un jonrón en la décima entrada para sentenciar la victoria de los Filis de Filadelfia 4-3 ante los Bravos de Atlanta para forzar un tercer y definitivo partido en la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

Los Filis reaccionaron con bambinazos consecutivos de Kyle Schwarber y Bryce Harper después de ir abajo 3-1 en la séptima entrada. El cuadrangular de Harper compensó un error defensivo crucial cometido una entrada antes.

Andrew Painter (1-0), abridor durante la temporada regular, rescató a un bullpen de los Filis muy exigido al lanzar tres entradas sin permitir carrera para cerrar el encuentro. Painter dejó varados a dos corredores en la décima, cuando ponchó a Dominic Smith tras una revisión solicitada mediante el sistema automatizado de bolas y strikes (ABS).

Bajo las reglas tradicionales de entradas extra, que no contemplan corredores designados en segunda base como ocurre durante la temporada regular, Bohm conectó el tercer jonrón de su carrera en postemporada, un batazo por el jardín derecho ante el derecho Didier Fuentes (0-1).

Los Filis intentarán mantener su dominio en postemporada sobre los Bravos en el tercer juego de mañana. Filadelfia derrotó a Atlanta en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1993 y en las Series Divisionales de 2022 y 2023.

En la séptima entrada, un doblete de Drake Baldwin rozó el guante de Harper en el jardín derecho y permitió que Sean Murphy anotara para darle a Atlanta ventaja de 2-1. Harper, quien retomó su actividad como jardinero a finales de esta temporada por primera vez desde 2022, tuvo una mala reacción inicial y saltó por la pelota cerca de la zona de advertencia. No se le marcó error. Matt Olson agregó un elevado de sacrificio.

“Probablemente debí atraparla, obviamente”, reconoció Harper.

Los Filis empataron en la octava con jonrones de Schwarber y Harper ante Dylan Lee, el pitcher ganador en la victoria de los Bravos por 5-3 en el primer juego del martes.

Painter permitió un sencillo de Mauricio Dubón con un out en la décima, después ponchó a Austin Riley antes de conceder un sencillo elevado corto a Michael Harris II. El lanzamiento de Painter, con cuenta de 0-2 ante Smith, fue marcado como bola por el umpire de home Adam Beck, pero Painter y el receptor J.T. Realmuto solicitaron de inmediato una revisión mediante el sistema automatizado de bolas y strikes.

El ABS confirmó que la pelota rozó la zona de strike, convirtiéndose en la primera vez que un partido de postemporada termina con una apelación sobre la zona de strike.

Harper, quien era primera base antes de pasar al jardín en la fecha límite de cambios, estaba jugando adelantado y reaccionó tarde al batazo de Baldwin, con corredores en primera y segunda. Harper extendió el guante, pero la pelota rebotó en él y se convirtió en doblete.