Revelan la causa de muerte de Otto Sirgo y el último deseo que tenía para sus cenizas 

Valerie Sirgo contó que Otto Sirgo pasó varios días hospitalizado antes de regresar a casa y también reveló cuál era su última voluntad.

La muerte de Otto Sirgo llenó de luto al medio artístico mexicano. El actor, cuya trayectoria abarcó más de cinco décadas en televisión, cine y teatro, falleció después de permanecer varios días hospitalizado por un problema cardiaco.

La noticia de su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de un comunicado publicado en redes sociales. Horas después, su hija, Valerie Sirgo, compartió con los medios algunos detalles sobre los últimos momentos de vida de su padre y explicó qué ocurrió antes de su fallecimiento.

Revelan la causa de muerte de Otto Sirgo

Durante un encuentro con la prensa, Valerie Sirgo explicó que el actor había pasado varios días en el hospital, pero posteriormente tomó la decisión de regresar a casa. Fue ahí donde pasó sus últimos momentos acompañado por sus seres queridos.

“Mi papá ya estaba cansado y su corazón le falló un poquito. Pasó unos días en el hospital, él decidió volver a casa, estaba bien y pues… descansó”, contó su hija.

La familia también habló del estado emocional con el que Otto Sirgo había vivido los últimos años. Valerie consideró que su padre nunca logró recuperarse por completo de la muerte de su esposa, Maleni, a quien extrañaba profundamente: “Definitivamente sé que no se recuperó de la pérdida de mi mamá, la extrañaba mucho y creo que ahorita están muy felices los dos”, reveló.

Las palabras de Valerie coinciden con algo que el propio actor había contado públicamente en mayo de 2025, cuando habló con Televisa Espectáculos sobre cómo había cambiado su vida después de la muerte de su esposa.

“Lo que ya se me han quitado mucho las ganas de salir, de andar en la calle y desde que murió Maleni prácticamente no salgo, he dejado de socializar, la verdad”, admitió entonces Otto Sirgo, quien en ese momento tenía 78 años.

Otto Sirgo quería que sus cenizas llegaran al Popocatépetl

Familiares, amigos y compañeros de profesión se reunieron en una funeraria de la Ciudad de México para despedir al actor, quien construyó una extensa carrera en los escenarios y frente a las cámaras. Durante el funeral, Valerie también reveló uno de los últimos deseos de su padre: que sus cenizas fueran llevadas hasta el volcán Popocatépetl. Otto Sirgo había pensado incluso en rentar un helicóptero para llegar al lugar y cumplir con esa petición.

“Que lanzáramos sus cenizas en el Popocatépetl subidos en un helicóptero. Obviamente dijimos que sí con mucho gusto, pero trataremos de llegar lo más cerca posible a pie”, expresó su hija.

Aunque la familia no podrá cumplir exactamente el plan que el actor había imaginado, Valerie explicó que buscarán acercarse lo más posible al volcán y realizar una ceremonia de acuerdo con su voluntad.

Para el actor, los volcanes tenían un significado especial. Su hija recordó que disfrutaba particularmente contemplar el Popocatépetl y que incluso aprovechaba sus viajes en avión para fotografiarlo cuando tenía oportunidad.

“Le gustaban mucho los volcanes, era una vista que disfrutaba mucho y eso siempre lo expresó. Le gustaba mucho la vista del Popocatépetl siempre. Cuando viajaba algunos vuelos pasan por encima, tomaba fotos y compartía las vistas que había visto desde allá arriba”, expresó.