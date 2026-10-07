Fila en el Nacional Monte de Piedad tras fin de la huelga laboral

Tras el fin de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, este miércoles comenzaron a formarse los primeros clientes que buscan recuperar sus prendas y/o dejar otras en empeño.

Desde las 8:00 de la mañana comenzó a generarse fila en el exterior del inmueble ubicado sobre la calle Aldama, a un lado de la Plaza del Mariachi.

Si bien el local abre a las 8:30 de la mañana, personal del Nacional Monte de Piedad comenzaron a atender a los clientes para reducir los tiempos de espera, adelantando la firma de boletas y aclarando dudas.