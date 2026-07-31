FIFA descarta iniciativa controversial para privatizar Copa del Mundo tras rechazo de confederaciones

Después de rechazo por parte de la UEFA, la Concacaf así como de la AFC y de recibir varias críticas, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, retiró la propuesta de privatizar de manera parcial a través de un fondo de inversión los torneos como la Copa del Mundo.

“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente. Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante”, indicó el organismo en un comunicado.