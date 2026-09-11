FGR obtiene vinculación a proceso contra 6 detenidos por albergue de migrantes y posesión de armas

Por la probable participación de seis personas en la comisión de los delitos de albergue de personas migrantes, posesión y portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en su contra.

Los hechos ocurrieron en el poblado San Isidro, en Ciudad Juárez, cuando elementos de la Policía Estatal observaron a dos personas que circulaban armadas, a bordo de dos motocicletas.

Al intentar huir de la presencia policial, ambas personas trataron de ingresar a un domicilio del mismo poblado, pero fueron detenidas por los policías, quienes, durante la intervención escucharon gritos de auxilio que provenían del interior del inmueble.

Las autoridades ingresaron al domicilio y detuvieron a José “N”, Héctor “N”, Carlos “N”, Alejandro “N”, Hochman “N” y Manuel “N”, quienes, de acuerdo con la información de las víctimas rescatadas, serían quienes los tenían privados de la libertad y los llevarían a Estados Unidos de América.

Los elementos de seguridad pusieron a las personas detenidas, a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, junto con tres armas largas, cuatro armas cortas, cada una con su cargador abastecido, así como un total de 113 cartuchos útiles, por lo que esta instancia inició la investigación correspondiente.

El Ministerio Público Federal formuló imputación ante el juez de Control, quien en audiencia inicial calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados, impuso como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa, a cumplir en el CERESO No. 3 y concedió un plazo de dos meses de investigación complementaria.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.