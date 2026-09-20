FGR: empresas aún no acreditan licitud de 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación relacionada con el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en un complejo de almacenamiento de hidrocarburos en el estado de Guanajuato, y afirmó que la institución “no ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado”.

En este caso, el Ministerio Público Federal investiga la presunta comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como en el Código Fiscal de la Federación, en el estado de Guanajuato.

En días pasados, la FGR informó que en la comunidad de La Fragua, a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de San José Iturbide y cerca de la carretera federal 57, se aseguraron más de 59 millones de litros de combustible.

En ese contexto, la institución que encabeza Ernestina Godoy Ramos indicó que, luego de realizar un cateo autorizado por la autoridad judicial, con base en diversos indicios que arrojaron la posible existencia de irregularidades, se intervino un inmueble ubicado en el municipio de San José Iturbide.

“Se halló hidrocarburo distribuido en gasolina regular, premium y diésel, del cual no se ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado”.

“Ante esa situación y la complejidad del caso, la titular de la FGR instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva”.

Como parte de los trabajos ministeriales, personal de la institución lleva a cabo diversas diligencias, entre ellas el acopio de información relativa a diversas empresas vinculadas, el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan, con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal relacionadas con la totalidad del hidrocarburo localizado, señaló la dependencia.