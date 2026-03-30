FGR asegura más de dos millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó del aseguramiento de aproximadamente dos millones 189 mil litros de hidrocarburo, así como diversos vehículos e infraestructura, tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa.

La #FGR obtuvo orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, donde se aseguraron alrededor de 2.1 millones de litros de hidrocarburo. La carpeta de investigación fue iniciada por la @FGR_Tamps, adscrita a la #FECOR, en atención a una denuncia anónima, lo que… pic.twitter.com/dRDkHTnZZW — FGR México (@FGRMexico) March 29, 2026

En un comunicado, la fiscalía detalló que la orden de cateo fue autorizada por un juez, luego de que el Ministerio Público Federal iniciara una carpeta de investigación con base en un Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por elementos de la Guardia Nacional. Según ese reporte, derivado de una denuncia anónima, los agentes ubicaron un predio donde “posiblemente resguardaban hidrocarburo de forma ilícita”.

Las autoridades llevaron a cabo la intervención en el inmueble, donde además del hidrocarburo se aseguraron 49 frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque.

Las acciones se realizaron en coordinación la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades estatales y personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex). La FGR no informó de personas detenidas en relación con estos hechos.

En 2025, Pemex reportó pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos por la sustracción de combustible, lo que representó un aumento de 14.4 por ciento con respecto a 2024.