FGR, a escena-Maru, firmeza vs el crimen-Ecos electorales-Adiós Bienestar… hola Morena

Ni la renuncia de César Jáuregui como fiscal General y tampoco el reporte que presentó la fiscal Wendy Chávez, encargada de la Unidad Especializada para investigar los hechos ocurridos el fin de semana antepasado, en donde murieron dos agentes de los Estados Unidos y el director general de la AEI, Pedro Oseguera Cervantes, luego del desmantelamiento de un narcolaboratorio en El Pinal, lograron calmar las aguas al interior de la 4T, pues ayer mismo y después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que una renuncia es insuficiente y que irán hasta el fondo del asunto, la Fiscalía General de la República anunció más tarde que abrió dos carpetas de investigación: una porque según alegan que la FGE no les notificó de la presencia del mentado laboratorio que producía drogas sintéticas y la segunda por la presunta injerencia de elementos extranjeros en territorio mexicano, lo que abre un nuevo capítulo de este culebrón digno de Netflix, en el que ya la FGR a cargo de Ernestina Godoy, iniciará las indagatorias correspondientes, seguramente por encargo directo de la inquilina de Palacio Nacional.

Ayer mismo y durante el evento de COPARMEX allá en la ciudad de Delicias, en donde aquí mismo le adelantamos que estaría presente, la gobernadora Maru Campos informó que coadyuvará con la FGR en las investigaciones, además de que reiteró que se diga lo que se diga, su administración continuará firme en la lucha contra el crimen organizado: “seguiremos enfrentando este cáncer con determinación, para evitar que las drogas contaminen nuestras comunidades. Es una responsabilidad moral y política que asumimos con toda decisión”, fueron las palabras de la jefa del Ejecutivo chihuahuense, quien también recalcó que comprende su “responsabilidad irreductible de garantizar la paz. Es nuestro deber, pero también una responsabilidad patriótica”. Se vienen momentos complejos para la Góber, la cual enfrenta la crisis política más aguda de su administración, sin embargo, a Maru se le vio entera y capaz de volver a enfrentar el embate de sus adversarios, quienes han percibido el tufo de la raja político-electoral.

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Continuando con los ecos que dejó la renuncia de César Jáuregui a la Fiscalía General del Estado, ayer comenzaron a ser retirados las lonas con su imagen que habían sido colocadas en espectaculares apenas el fin de semana en el que ocurrió la tragedia en la región serrana, en donde cuatro agentes perdieron la vida: dos extranjeros y dos chihuahuenses. Los mencionados espectaculares eran parte de la estrategia de promoción de imagen del entonces fiscal César Jáuregui, quien había hecho pública su intención de buscar la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital e incluso lideraba algunas encuestas, sin embargo, el golpe político que significó lo sucedido en El Pinal, así como su posterior renuncia, obligó al ya exfiscal a retirar las imágenes que promocionaban una entrevista que precisamente hacía alusión a su trabajo como titular de la Fiscalía General del Estado, cargo al que renunció el lunes para no entorpecer las investigaciones del caso, es decir, para no ser juez y parte.

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Al que de repente le entró un interés por Chihuahua que no se le había visto desde que tomó protesta como senador de Morena, después de haber renunciado al PAN y colarse bajo las faldas de la 4T para no ser detenido por agentes de la Fiscalía Anticorrupción aquel mes de agosto de 2024, es al exgobernador Javier Corral, al cual ni en su quinquenio fallido que decía “gobernar” este estado se le vio tan interesado e inmiscuido en las necesidades de esta bendita tierra. Ah, pero como ha percibido el olor a sangre y con ello la manera de sacar raja política, con eso de que su precandidata a la gubernatura ya es más una anécdota, es que Corral ha tomado la tribuna del Senado para atacar una y otra vez a la gobernadora Maru Campos. La misma que no logró encarcelar y que aún con toda la fuerza de la entonces 4T de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno estatal que él “encabezaba”, salió derrotado en las urnas por Maru. Así que en ese afán de venganza, Corral Jurado ha aprovechado los reflectores para lanzarse en contra la Gobernadora, ahora sí mostrando “interés” en el estado que dice representar, pero como en este terruño norteño sí se conoce al verdadero Javier, a los únicos que su alharaca podría moverles alguna fibra es a quienes aquí no votan, ya que incluso un amplio sector del morenismo de Chihuahua, conocen la verdadera calaña del expanista neomoreno.

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Y si de morenos se trata, ya es cuestión de unos cuantos días para que Ariadna Montiel sea ungida como la nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo oficial la renuncia de Ariadna a la Secretaría del Bienestar, dependencia a la que llega Lety Ramírez, por lo que este domingo durante el Consejo Nacional, la ya exsecretaria tomará el mando del CEN morenista, un enroque clave de la Presidenta de México al posicionar ahí a una de las más grandes expertas en operación electoral. Acá en Chihuahua, el montielismo lo celebra, desde prácticamente toda la bancada de Morena en el Congreso local que encabeza Cuauhtémoc Estrada, así como el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y sus seguidores dentro del partido guinda, tan es así que ayer mismo, el Presidente Municipal de Juárez no ocultó su deseo de que Ariadna tome las riendas de la dirigencia nacional al afirmar que “ojalá” sea ella la ungida, esto durante la visita “sorpresa” que realizó al Congreso del Estado de la mano de Estrada Sotelo.

Pero los que no festejan y deberían replantearse qué les depara el futuro grillo en las internas del morenismo, son la senadora con licencia Andrea Chávez y el senador Juan Carlos Loera, la primera aspirante a la gubernatura y el segundo a la alcaldía de Juárez, ya que es de sobra conocida la ríspida relación que ambos tienen con la ya exsecretaria del Bienestar y próxima jefa nacional de Morena, así que esa unción que el Consejo alista este domingo, pegará duro en las aspiraciones de ambos personajes y en las de sus padrinos políticos. Otra vez, el grupo Coyoacán le comió el mandado al de Tabasco.