“Federación debe garantizar seguridad y Estado de Derecho para defender soberanía”: Mario Vázquez

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, respaldó la postura de la gobernadora Maru Campos en defensa de la soberanía nacional, al señalar que México enfrenta riesgos cada vez mayores derivados de la falta de acción del Gobierno Federal frente al crimen organizado.

“Nuestra gobernadora, Maru Campos, ha sido clara y valiente al defender algo fundamental: la soberanía nacional no se negocia”, expresó el legislador.

Mario Vázquez advirtió que el país atraviesa un momento delicado, en el que incluso la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría verse comprometida debido a la creciente inestabilidad social y la falta de condiciones de seguridad en distintas regiones del país.

Asimismo, señaló que la posibilidad de una intervención extranjera en territorio nacional es un riesgo que ha sido propiciado por la inacción del régimen ante el avance del crimen organizado.

“Seamos claros: México no necesita que otros vengan a hacer el trabajo que corresponde a nuestras instituciones. Lo que necesita es que la ley se cumpla, que la Federación haga lo que debe hacer y rompa de una vez por todas el pacto con el crimen”, afirmó.

El senador panista sostuvo que la verdadera defensa de la soberanía no se limita a discursos o declaraciones, sino que se construye a partir de acciones concretas que garanticen la seguridad, la justicia y el bienestar de las familias mexicanas.

“La soberanía se defiende fortaleciendo nuestras instituciones, haciendo valer el Estado de Derecho y garantizando que los ciudadanos puedan vivir en paz. Esa es la responsabilidad que hoy el Gobierno Federal está dejando de lado”, concluyó.