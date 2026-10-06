Andrea Chávez y el acuerdo con Ariadna-Ciudad Juárez, epicentro de estrategias-Azules y la reunión por las alianzas-Morenos a CDMX

Había de dos sopas: rebelarse contra Palacio Nacional o aceptar el “premio de consolación” (al menos así ha sido para el morenismo en las dos últimas elecciones por la gubernatura), la alcaldía de Ciudad Juárez. La senadora con licencia, Andrea Chávez, optó por lo segundo, tal como lo hizo a finales de 2020 el hoy coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, cuando perdió la candidatura grande ante Juan Carlos Loera, quien por cierto, apenas la semana pasada había pedido licencia al Senado para ir en busca de la Presidencia Municipal juarense y hoy se queda chiflando en la loma, al igual que la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, ésta última, la favorita de la dirigente nacional Ariadna Montiel, pero a la cual la gran jefa tuvo que sacrificar para que Andrea no se saliera aún más del huacal, con eso que la última semana fue de alta tensión para la política morenista en Chihuahua.

Las expresiones de Chávez Treviño al ser designada como coordinadora municipal de la 4T en Juárez, sin encuesta de por medio, no era de felicidad, más bien parecía como cuando se está tan cerca de colgarse el oro y por céntimas te cuelgan la plata. Juárez no es para demeritarse, es la ciudad más poblada del estado, Andrea es oriunda de esa ciudad y cualquier juarense pudiera sentirse orgulloso ante tal designación, sin embargo, no así para la senadora con licencia que ya se sentía gobernadora.

Y aunque algunos morenistas festejaron la “madurez” de Andrea, lo cierto es que para meterla al huacal fue necesario dejar varios cadáveres en el camino, como los ya mencionados Juan Carlos Loera y Mayra Chávez, a quienes ni chance les dieron de registrarse para participar en la encuesta. El que de plano criticó el supuesto “dedazo”, tanto que así lo calificó, es el exdirigente estatal y exaspirante a la coordinación estatal, Martín Chaparro, quien exigió a la dirigencia nacional “el respeto irrestricto a los estatutos, convocatorias públicas, transparentes y sin dedazos, encuestas reales, no simulaciones y por último, que la costumbre no vuelva a vencer el amor por los principios”, el Profe se puso poeta e intenso, pero aún así, sus peticiones fueron replicadas por los que se consideran “verdaderos morenistas”.

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Sin embargo, en el caso del senador con licencia, Juan Carlos Loera y la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, así como en el de Lilia Aguilar, quien hace meses hizo pública su intención de ir por Juárez, nadie hará olas. Loera apoyó las aspiraciones de Andrea a la gubernatura, así que es probable que se apegue a la institucionalidad y acepte la designación. Mismo caso con Mayra, la cual cumplirá las órdenes de la exsecretaria del Bienestar, mientras que Aguilar Gil y la cúpula petista quedaron conformes, incluso ya salió a aplaudir la decisión de que Chávez Treviño sea la abanderada de la 4T por Juárez. Así que entre los liderazgos se calmaron las aguas, no así en las bases, además de lo que implica que una de las fronteras más importantes del país haya sido entregada al Grupo Tabasco, en donde el senador Adán Augusto López aún tiene mano.

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Ya que andamos con los pactos internos, en las futuras alianzas también ya traen el tiempo encima. Y con eso de que hace algunas semanas comenzó el diálogo entre el PAN y el PRI para ir juntos en la contienda electoral, los que alistan una reunión para platicar de eso y más son los panistas que integran el Comité Directivo Municipal que preside César Komaba, tan es así que mañana miércoles a las 17 horas, los azules están citados en las instalaciones del CDM, ahí en la Ocampo y Jiménez, para platicar y expresar su opinión respecto a futuras alianzas para enfrentar el proceso, y aunque los azules de cepa siempre se han resistido a las coaliciones, lo cierto es que los militantes más jóvenes están a favor de crear un bloque que pueda hacerle frente a Morena y sus aliados, así que seguramente la charla se pondrá intensa entre los diversos puntos de vista, aunque la verdad es que desde las dirigencias, tanto nacional como estatal, ya está casi casi decidido que para evitar que la 4T ponga un pie en Palacio de Gobierno, urge dejar las diferencias a un lado y abrazar el tricolor.

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Si de tricolores se trata, el que ya alista su Segundo Informe de Actividades Legislativas es el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, el cual será en Guachochi el próximo viernes 16 de octubre al mediodía, en donde el líder de la fracción parlamentaria priista, reunirá a todos los liderazgos de la familia revolucionaria, así como los de cada municipio que representa como diputado por el Distrito 22, uno de los más extensos y que abarca prácticamente toda la Sierra Tarahumara, por lo que ahí en Guachochi se prevé que se lleve a cabo toda una fiesta tricolor, con la cual el líder de los diputados locales, demostrará el músculo y la estructura que tiene en esa región del estado de Chihuahua.

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Para continuar con los asuntos legislativos, ya se supo el por qué los diputados locales adelantaron las sesiones para lunes y martes, y no las llevaron a cabo martes y jueves como es costumbre. Resulta que la bancada de Morena solicitó ese favor, pues mañana miércoles, los legisladores morenistas quieren estar presentes en los festejos por el 15 aniversario de la fundación de Morena. Se trata de un Encuentro Nacional que se realizará en la CDMX, y a donde están convocados los 17 coordinadores estales recién designados, dirigencias, diputados locales y federales, así como militancia y simpatizantes en general que deseen acudir a festejar los 15 años de que Morena se fundó primeramente como asociación civil.

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Poco antes de la despedida de Marco Bonilla, quien solicitó licencia como alcalde de Chihuahua capital para ir por la gubernatura, tremenda respuesta la que tuvo la entrega de boletos para las distintas presentaciones del FICUU 2026. Desde muy temprano, el Teatro de la Ciudad comenzó a recibir a quienes buscaban asegurar un lugar, tan es así que las filas se extendieron hasta la calle Aldama y dieron vuelta por la zona. Hubo quienes llegaron poco antes de las 6:00 de la mañana y la espera rindió frutos, porque antes de las 11:00 prácticamente se habían agotado los boletos para las distintas funciones, tanto para las presentaciones estelares como para aquellas que, en principio, podrían considerarse de menor convocatoria.

La respuesta sorprendió incluso a los propios organizadores, pues dejó ver el interés que despertó esta edición del Festival entre los chihuahuenses. Y un dato que también llamó la atención: hasta ahora no hubo accesos privilegiados ni entregas por debajo del agua. La distribución se realizó conforme la gente fue llegando y haciendo fila, sin preferencias, así que se prevé un Festival capitalino a reventar durante los próximos días, y no se diga de la presentación estelar de Alejandro Fernández el mero 12 de octubre, cuando Chihuahua cumpla 317 años de fundación.