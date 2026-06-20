Fátima Herrera le da a México una medalla de bronce en Copa Mundial de Boxeo en China

Ciudad de México. La mexicana Fátima Herrera logró una medalla de bronce en la Copa Mundial de Boxeo Guiyang 2026 en la categoría de los 48 kilogramos.

La pugilista potosina fue superada en semifinales por decisión dividida (2-3) ante la india Jyoti Jyoti en un combate que se definió con tarjetas de 27-30, 29-28, 30-27, 28-29 y 27-30. Previamente, Herrera aseguró el podio tras vencer por decisión unánime (5-0) a la representante local Xiong Guanyun en la ronda de cuartos de final.

Fue la única presea para la delegación nacional en la competencia tras las derrotas de Darianne Hernández (65 kg) Valeria Amparán (51 kg) y Hugo Barrón (65 kilogramos).

Los seleccionados regresarán a sus entrenamientos en el CNAR rumbo a sus próximos compromisos internacionales.