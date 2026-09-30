Detiene AEI a masculino por violencia familiar en la colonia Vistas de San Guillermo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Sthiven T. B., por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido a una víctima menor de edad en la ciudad de Chihuahua.

La persona en mención fue detenida con una orden de aprehensión y quedó a disposición de la Juez de Control del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género en el Distrito Judicial Morelos.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la familia, harán de su conocimiento que se le atribuyen hechos ocurridos en el año 2025.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)