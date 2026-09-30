Dan a conocer a los seleccionados del Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026

La Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, a través de las Comisiones Unidas de Juventud y Niñez y de Educación, Cultura Física y Deporte, dieron a conocer los nombres de los 33 jóvenes que participarán en el Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026, que se desarrollará en el mes de octubre del presente año.
Cabe mencionar que dicho Parlamento se efectúa en el marco de la conmemoración del día internacional de la juventud.
Los seleccionados son:
Mareli Guadalupe Zarrabal Martínez
Josué García Lozoya
Vanessa Juárez Martínez
Julián Alejandro Rascón Grado
María Fernanda Rivas Estrada
Miguel Ángel Méndez Álvarez
Alexssa Citlaly Martínez Rivas
Mar Camila González Castillo
David Gabriel Guaderrama Aragón
Montserrat Meléndez Santiago
Santiago Reyes Castrejón
Carlos Josué Muñoz Murillo
Patricio Gianluca Tobon Vega
Naomi Yulisa Rodríguez Rochín
Annel Angélica Domínguez Gómez
Andrea Meléndez Rodríguez
Pablo Damián Morales Castañeda
Víctor Manuel Morales Acosta
Manuel Arturo Moreno Sáenz
Blanca Mariana Viga Villordo
Santiago Adrián Torres Acosta
Itzel Mariana Corral Araiza
Juan Enrique Basurto Sánchez
Alma Yanet Herrera González
Sofía Daniella Cervantes Giner
Juan Francisco Gamboa Galindo
José Ángel Nava Lozano
Daniela Joseline Torres Romero
Paulina Flores Olson
Azael Mateo Carranza Hernández
Joseline Judith García Luján
Mayela Falcón Zendejas
Andrés Olson Lozano