Dan a conocer a los seleccionados del Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026

La Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, a través de las Comisiones Unidas de Juventud y Niñez y de Educación, Cultura Física y Deporte, dieron a conocer los nombres de los 33 jóvenes que participarán en el Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026, que se desarrollará en el mes de octubre del presente año.

Cabe mencionar que dicho Parlamento se efectúa en el marco de la conmemoración del día internacional de la juventud.

Los seleccionados son:

Mareli Guadalupe Zarrabal Martínez

Josué García Lozoya

Vanessa Juárez Martínez

Julián Alejandro Rascón Grado

María Fernanda Rivas Estrada

Miguel Ángel Méndez Álvarez

Alexssa Citlaly Martínez Rivas

Mar Camila González Castillo

David Gabriel Guaderrama Aragón

Montserrat Meléndez Santiago

Santiago Reyes Castrejón

Carlos Josué Muñoz Murillo

Patricio Gianluca Tobon Vega

Naomi Yulisa Rodríguez Rochín

Annel Angélica Domínguez Gómez

Andrea Meléndez Rodríguez

Pablo Damián Morales Castañeda

Víctor Manuel Morales Acosta

Manuel Arturo Moreno Sáenz

Blanca Mariana Viga Villordo

Santiago Adrián Torres Acosta

Itzel Mariana Corral Araiza

Juan Enrique Basurto Sánchez

Alma Yanet Herrera González

Sofía Daniella Cervantes Giner

Juan Francisco Gamboa Galindo

José Ángel Nava Lozano

Daniela Joseline Torres Romero

Paulina Flores Olson

Azael Mateo Carranza Hernández

Joseline Judith García Luján

Mayela Falcón Zendejas

Andrés Olson Lozano