Realizó FDZC siete cateos para esclarecer investigaciones por diversos delitos

Fueron detenidas cinco personas, y se aseguró el equivalente a 225 dosis de diversos narcóticos

En el cumplimiento de siete órdenes de cateo durante el pasado fin de semana, la Fiscalía de Distrito Zona Centro, aseguró 225 dosis de diversos narcóticos y detuvo en flagrancia a cuatro personas por delitos contra la salud.

Así fue informado por el Fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, y el coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, Alan Márquez Solorio, en la conferencia de prensa, ayer martes 29 de septiembre.

En el cateo efectuado a un domicilio de la calle privada de Carlomagno, en la colonia Villas del Rey, se detuvo en flagrancia a Iván Alexis de D. D., de 24 años de edad y a Francisco C.A., de 48 años de edad, en posesión de 70 dosis de cannabis y a 19 dosis de metanfetamina.

La segunda intervención judicial, fue en un domicilio ubicado en la calle Praderas de Uganda, de la colonia Praderas del Sur, en donde se detuvo a Cindy Yazmín L. S., de 36 años de edad, y a William Axel T. H., de 23 años de edad, originario de Reynosa, Tamaulipas, por posesión de 89 dosis de metanfetamina y 47 dosis de cannabis.

“Estos cateos se realizaron en seguimiento a denuncias anónimas ante la Unidad de Investigación”, comentó el coordinador.

Intervenciones judiciales dirigidas por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad Especializada a su cargo, con el apoyo de elementos de la Unidad de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el Grupo K-9, y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Respecto a los otros cinco cateos, cuatro se efectuaron el pasado domingo 27 de septiembre por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robos, en domicilios de las colonias Independencia, Madera 65, Valle de la Madrid, e Insurgentes, de la ciudad de Chihuahua.

En el cateo efectuado en un domicilio de la colonia Insurgentes se detuvo a quien dijo llamarse Reydesel A. Z., por el delito de robo.

Mientras que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículo, el pasado viernes 26 de septiembre, cateo un taller de motocicletas ubicado en la calle 65 ½ de la colonia Sector 3, en donde se revisaron la procedencia de más de 100 unidades.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).