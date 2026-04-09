Falleció ex canciller iraní Kamal Kharrazi tras ataques aéreos

La agencia de noticias iraní IRNA informó que Kamal Kharrazi, jefe del Consejo de Relaciones Exteriores y ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, falleció este jueves a causa de las heridas sufridas en ataques aéreos estadunidenses e israelíes durante la guerra, informó Al Jazeera.

Después de resultar herido de gravedad en la ofensiva, que tuvo blanco su domicilio en Teherán y en el cual su esposa murió, Kharrazi fue trasladado a un hospital donde permanecía en estado grave, y finalmente falleció esta noche.

Kharrazi ocupó diversos cargos de alto nivel político a lo largo de su carrera desde 1979. Dirigió el Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores y ejerció como ministro de Asuntos Exteriores del país y como asesor principal del líder supremo iraní.