Fallece joven indigente en colonia Fuentes Mares

Un hombre en situación de calle de aproximadamente 30 años de edad fue localizado sin vida al exterior de una tienda Tecate six ubicada en el cruce de las calles cubaltita cruce con aceros de Chihuahua de la colonia Luis Fuentes Mares.

Fueron vecinos del sector quienes llamaron al número de emergencia, arribando elementos de la Policía Municipal mismos que, al localizar el cuerpo el cual se encontraba boca arriba tapado con unos trapos procedieron a acordonar el perímetro donde agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaron la evidencia en torno al hecho para una posterior investigación.

El cuerpo fue retirado por SEMEFO con rumbo al C4 para la respectiva necropsia.