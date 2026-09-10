Fallece el reconocido periodista Óscar Mario Beteta

El reconocido periodista Oscar Mario Beteta perdió la batalla contra el cáncer el miércoles en la Ciudad de México. Tenía 70 años, de acuerdo con información de varios portales en línea, como López Dóriga.

El mismo sitio recuerda que Óscar Mario Beteta fue un destacado periodista, conductor de radio y televisión, y economista mexicano, reconocido por su larga trayectoria en el análisis político y financiero del país.

Nació en la Ciudad de México, donde desde joven mostró interés por los temas económicos y los medios de comunicación masiva, combinando su formación académica con sus primeras incursiones profesionales en la radiodifusión y la televisión pública.

Realizó sus estudios superiores cursando la licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac, y posteriormente complementó su preparación académica con posgrados epecializados, incluyendo una maestría en Finanzas en la Universidad de Exeter, así como estudios en la Universidad Estatal de Ohio.

Su sólida base técnica le permitió desempeñarse inicialmente en el sector financiero, llegando a laborar como corredor de bolsa en la entonces Bolsa Mexicana de Valores ubicada en la calle de Uruguay, además de inaugurar el primer noticiero bursátil de la televisión mexicana en Canal 11.

A lo largo de su carrera, su talento en el ámbito económico fue galardonado en múltiples ocasiones, obteniendo reconocimientos tan importantes como el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica y el Premio Nacional de Economía.

Estos logros consolidaron su reputación como un analista riguroso, lo que le abrió las puertas para participar en escenarios internacionales y formar parte del Directorio del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, así como integrarse a diversos consejos consultivos de relevancia nacional.