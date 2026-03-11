Experta de UNICEF abordará salud mental y bienestar emocional en la UACH

En el marco de las actividades previas al inicio del II Congreso Internacional “Neurociencias, Enseñanza y Aprendizaje: Un puente en construcción”, la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH, realizará una serie de conferencias y talleres enfocados en la salud mental y el acompañamiento psicosocial en entornos educativos.

Las sesiones se desarrollan en el Polifórum Científico y Cultural “Dr. Víctor Manuel Gómez Moreno” de esta unidad académica, y estarán a cargo de la Dra. Aurore Brossault, representante en México de UNICEF, quien coordina el área de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de este organismo internacional.

Desde su función en UNICEF México, la especialista impulsa capacitaciones y talleres dirigidos a distintos públicos, entre ellos funcionarios públicos, docentes y actores sociales que trabajan en favor de niñas, niños y adolescentes en el país. Como parte del programa previo al congreso internacional, con el propósito de fortalecer la formación de estudiantes y profesionales del área de la salud en temas vinculados con el bienestar emocional.

Durante estas jornadas se abordarán temas como narrativas interactivas sobre salud mental y apoyo psicosocial, así como estrés, ansiedad y estrategias de afrontamiento en contextos académicos; también se desarrollarán círculos de diálogo sobre bullying y redes de apoyo entre pares, además de sesiones enfocadas en la identificación de señales emocionales en el aula y las respuestas desde la práctica docente, junto con estrategias para la promoción de la salud mental en educadores.

El programa contempla conferencias como “Ampliar la mirada: introducción a los enfoques psicosociales en psicología”, “Escuchar más allá del síntoma: una psicología con enfoque psicosocial” y “Entornos protectores como eje de la intervención psicosocial con niños, niñas y adolescentes”.

Estas actividades representan una oportunidad formativa para estudiantes de carreras relacionadas con la salud, al promover una comprensión integral de los factores emocionales y sociales que influyen en el aprendizaje, el desarrollo y la atención clínica.

El II Congreso Internacional “Neurociencias, Enseñanza y Aprendizaje: Un puente en construcción” iniciará de manera oficial el jueves 12 de marzo en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, con la participación de especialistas nacionales e internacionales en el campo de las neurociencias, entre ellos la propia Dra. Brossault y docentes expertos en la materia.

Con este tipo de iniciativas académicas, la UACH refuerza su compromiso con la formación integral de futuros profesionales de la salud, al integrar la ciencia, la educación y el bienestar emocional como pilares del aprendizaje y del desarrollo humano.