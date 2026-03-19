Éxito a la Unión Ganadera en reunión con la Casa Blanca, se mantienen medidas vs gusano barrenador

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), Álvaro Bustillos ha sido un gestor incansable para que las autoridades sanitarias de Estados Unidos levanten la suspensión de exportación.

En este sentido, le deseó la mejor de las suertes en la reunión que el líder ganadero tendrá mañana viernes en la Casa Blanca, reiterando que por parte del Gobierno del Estado se mantiene la disciplina en las medidas decretadas por la gobernadora Maru Campos a efecto de mantener a Chihuaua libre de la plaga del gusano barrenador en el ganado.

De la Peña Grajeda indicó que inclusive, se han hecho expresiones de que hay más posibilidades de que dicha plaga llegue primero a territorio estadounidense que en territorio chihuahuense.

“Por lo pronto nosotros mantenemos la disciplina en todas las medidas que nos permiten que Chihuahua sea una zona segura para la crianza y para la exportación de ganado. Y esperamos, por supuesto que sea muy exitosa la gestión de Álvaro Bustillos y que pronto Chihuahua pueda reactivar su economía que tiene que ver con la exportación de ganado a los Estados Unidos”.