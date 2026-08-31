Exhorta SSPE a conducir con precaución para evitar accidentes; refuerza Gilberto Loya operativos viales en Chihuahua

En el marco del operativo vial desplegado por la Subsecretaría de Movilidad ante el regreso a clases, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), señala que del 24 al 30 de agosto, se registraron 229 intervenciones en accidentes viales , así como la consignación de 18 personas por la comisión de delitos o faltas administrativas o al reglamento vial.

De igual manera, 31 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad, además de que las incidencias viales generaron un estimado de 8.8 millones de pesos en daños.

En este periodo, también se registraron un total de 39 hechos con personas lesionadas y 2 hechos con personas que lamentablemente perdieron la vida. Por ello la SSPE, que encabeza Gilberto Loya, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía, con la intención de prevenir y evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de la ciudadanía:

• Respetar los límites de velocidad

• Ceder el paso al peatón

• Evitar conducir bajo los influjos de bebidas embriagantes o sustancias

• Usar siempre el cinturón de seguridad

• Evitar en toda medida el uso del teléfono celular

• Maneja con precaución y con respeto a los señalamientos

Estas medidas buscan la prevención y reducción de accidentes viales, por lo que se exhorta a la ciudadanía a conducir de manera prudente y con respeto a los señalamientos, los peatones y a otros conductores.