Denuncia AMDA paso de vehículos “chuecos” en cruce Tornillo

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Chihuahua (AMDA) Adrián Haddad García dio a conocer que a pesar de las restricciones al paso de vehículos “chuecos” se sigue dando el pase de estos vehículos.

En este sentido expuso que en el cruce de Tornillo es donde se ha llegado a presentar casos de “madrina” que son encargados de permitir el pase de vehículos de Estados Unidos.

Señaló que urge que se atienda esta situación, pues se llega a afectar de grave manera a la industria debido a que se pagan impuestos de exportación y más.