EU expulsa a diplomático cubano tras altercado con funcionario de EU en la sede de la ONU

El gobierno de Estados Unidos expulsó a un diplomático cubano tras un enfrentamiento con un funcionario estadounidense en la sede de Naciones Unidas, un día después de una acalorada discusión entre el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, y el embajadorestadounidense ante la ONU, Michael Waltz, según publica este jueves el diario New York Times.

De acuerdo con el diario, elDepartamento de Estado comunicó a la misión cubana ante la ONU que su primer secretario, Richard Tur de la Concepción, “no era bienvenido” en el país, después de que intentara apartar de un manotazo el teléfono de un funcionario estadounidense que lo grababa en el salón principal de la organización.

El incidente ocurrió el pasado martes, durante una sesión de laAsamblea General en la que Waltz se pronunció contra una resolución que pedía el fin del embargo económico estadounidense sobre Cuba.

Desde la tribuna, el embajador acusó al gobierno cubano de represión, corrupción y enriquecimiento ilícito, lo que provocó las protestas de los miembros de la delegación de la isla, que se acercaron al estrado, según el rotativo.

Tras el altercado, Waltz acusó al diplomático cubano de intentar intimidar al personal deNaciones Unidas y aseguró que regresaría a La Habana.

Por su parte, el embajador de Cuba ante la ONU presentó una protesta formal ante la oficina del secretario general, al considerar que el funcionario estadounidense había acosado a Tur de la Concepción.

La expulsión se produce en un contexto de renovada tensión entreWashington y La Habana, mientras la Administración de Donald Trump aumenta la presión sobre el gobierno cubano.

La resolución contra el embargo obtuvo este año 130 votos a favor, frente a los 165 del año pasado, su menor respaldo en dos décadas, según datos de la oficina de prensa deNaciones Unidas.