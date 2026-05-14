EU confirma llegada a Miami de integrante de Damas de Blanco tras salida de prisión en Cuba

La Embajada de Estados Unidos en Cuba informó este jueves que la activista cubana Sissi Abascal llegó a Miami junto con familiares, luego de abandonar Cuba tras recibir el exilio forzoso y ser liberada de prisión.

Abascal, considerada una de las integrantes más jóvenes de Damas de Blanco, cumplía una condena de seis años de prisión por los delitos de “desorden público, desacato y atentado”, relacionados con su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Carlos Rojas.

La activista comenzó a cumplir su sentencia el 27 de diciembre de 2021 y, de acuerdo con documentos judiciales citados por organizaciones de apoyo legal, su condena concluía en noviembre de 2027.