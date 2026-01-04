Ettson Ayón ficha por Juárez tras 27 partidos y un gol con León

FC Juárez anunció la incorporación de Ettson Ayón como refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX, tras llegar a un acuerdo con León por un préstamo de un año con opción a compra, vigente hasta diciembre de 2026.
El atacante mexicano, originario de Tijuana, Baja California, tiene 24 años de edad, mide 1.80 metros de estatura y se desempeña como delantero. Su llegada busca potenciar el ataque de los Bravos; además, de darle un impulso a su andar en el área, donde su última experiencia con La Fiera dejó números bajos.
🇲🇽 𝑻𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒙𝒊𝒄𝒂𝒏𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂
Frontera de origen. Frontera de destino.🐎 pic.twitter.com/XaQXWdP9I7
— FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 4, 2026
Ettson Ayón, un gol en 27 partidos con León: su trayectoria en Liga MX
El delantero debutó en Primera División con Tijuana en octubre de 2021, en un partido de fase regular contra Pumas; en 2022 se unió a los Gallos Blancos de Querétaro, donde disputó 46 partidos oficiales, anotó 8 goles y sumó una asistencia.
En 2024 fichó por León, con el que jugó 27 partidos oficiales y marcó un gol en 977 minutos de juego. Aunque su paso por los Esmeraldas no fue tan destacado en cifras, le permitió sumar experiencia y encontrar en la frontera otra oportunidad de encontrar dianas.
Con su llegada a Juárez, Ayón sumó su cuarto equipo en la Liga MX, tras haber defendido las camisetas de Xolos de Tijuana, Querétaro y La Fiera.
⚒️💚 ¡BIENVENIDO A LA FRONTERA, ETTSON!
Llegas a la ciudad del trabajo, la lucha, la bravura y la resiliencia. 🐎🔥
📰 Más info 👇https://t.co/zlvPfwxflA pic.twitter.com/GNL9vXFuyz
— FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 4, 2026
El Clausura 2026 será un torneo exigente, en el que Juárez buscará mejorar sus resultados y aspirar a la Fase Final, ya que en esta edición no habrá Play In y solo los primeros ocho lugares accederán a la Liguilla.
Calendario de FC Juárez en el Clausura 2026
Debut del torneo: viernes 9 de enero contra Mazatlán como visitante.
Primer partido en casa: martes 13 de enero frente a Guadalajara, a las 20:00 horas (tiempo de Ciudad Juárez)
Partidos como local: 8 encuentros (1 martes, 5 viernes, 1 sábado y 1 domingo)
Última jornada de fase regular: sábado 25 de abril contra Atlético de San Luis en la frontera
Inicio de la Liguilla: 2 y 3 de mayo
Final del torneo: 21 y 24 de mayo
Con información de FoxSports