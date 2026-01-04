Ettson Ayón ficha por Juárez tras 27 partidos y un gol con León

FC Juárez anunció la incorporación de Ettson Ayón como refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX, tras llegar a un acuerdo con León por un préstamo de un año con opción a compra, vigente hasta diciembre de 2026.

El atacante mexicano, originario de Tijuana, Baja California, tiene 24 años de edad, mide 1.80 metros de estatura y se desempeña como delantero. Su llegada busca potenciar el ataque de los Bravos; además, de darle un impulso a su andar en el área, donde su última experiencia con La Fiera dejó números bajos.

🇲🇽 𝑻𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒙𝒊𝒄𝒂𝒏𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂

Frontera de origen. Frontera de destino.🐎 pic.twitter.com/XaQXWdP9I7 — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 4, 2026

Ettson Ayón, un gol en 27 partidos con León: su trayectoria en Liga MX

El delantero debutó en Primera División con Tijuana en octubre de 2021, en un partido de fase regular contra Pumas; en 2022 se unió a los Gallos Blancos de Querétaro, donde disputó 46 partidos oficiales, anotó 8 goles y sumó una asistencia.

En 2024 fichó por León, con el que jugó 27 partidos oficiales y marcó un gol en 977 minutos de juego. Aunque su paso por los Esmeraldas no fue tan destacado en cifras, le permitió sumar experiencia y encontrar en la frontera otra oportunidad de encontrar dianas.

Con su llegada a Juárez, Ayón sumó su cuarto equipo en la Liga MX, tras haber defendido las camisetas de Xolos de Tijuana, Querétaro y La Fiera.

⚒️💚 ¡BIENVENIDO A LA FRONTERA, ETTSON!

Llegas a la ciudad del trabajo, la lucha, la bravura y la resiliencia. 🐎🔥 📰 Más info 👇https://t.co/zlvPfwxflA pic.twitter.com/GNL9vXFuyz — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 4, 2026

El Clausura 2026 será un torneo exigente, en el que Juárez buscará mejorar sus resultados y aspirar a la Fase Final, ya que en esta edición no habrá Play In y solo los primeros ocho lugares accederán a la Liguilla.

Calendario de FC Juárez en el Clausura 2026

Debut del torneo: viernes 9 de enero contra Mazatlán como visitante.

Primer partido en casa: martes 13 de enero frente a Guadalajara, a las 20:00 horas (tiempo de Ciudad Juárez)

Partidos como local: 8 encuentros (1 martes, 5 viernes, 1 sábado y 1 domingo)

Última jornada de fase regular: sábado 25 de abril contra Atlético de San Luis en la frontera

Inicio de la Liguilla: 2 y 3 de mayo

Final del torneo: 21 y 24 de mayo

Con información de FoxSports