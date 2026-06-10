Estrada trae atrofiada la cabeza, no analiza contexto de la elección en Coahuila; fue un rechazo al narcopartido y en 2027, Morena va a caer: Alex Domínguez

Ante las declaraciones del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, de que al PRI el triunfo en Coahuila le sirvió para doblar al PAN y así aliarse aquí en Chihuahua, el dirigente estatal priista Alex Domínguez, afirmó que el coordinador morenista “trae atrofiada la cabeza”, pues no analiza el contexto de la elección, que fue el rechazo de los ciudadanos a su “narcopartido”.

“El diputado Cuauhtémoc Estrada trae la cabeza atrofiada porque no tiene claridad en el pensamiento y en lo que está diciendo. No está analizando el contexto de la elección. Votó más gente de la que se preveía que iba a votar. Y la gente salió a votar en contra del régimen”, declaró Domínguez.

El dirigente priista recordó que la gente no votó en contra del gobernador coahuilense Manolo Jiménez, “votó en contra del régimen. Eso es lo que ellos no están percibiendo. Es un tema de un rechazo al gobierno que representa Morena. Es un rechazo a un narcopartido que representan ellos”.

Alex Domínguez añadió que “eso lo van a ver. Yo le digo al diputado Cuauhtémoc Estrada. Morena va a caer, el régimen va a caer. Van a perder en el 2027 porque son un narcopartido y porque representan lo más rancio de la política mexicana en este país”.