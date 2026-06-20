Queda vinculado a proceso imputado por fraude en Rosales

Mediante el engaño, presuntamente enajenó un terreno de Granjas Campestres El Dragón Verde, que no era de su propiedad

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en Meoqui, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Rubén B. S., por el delito de fraude específico.

Los datos de prueba, presentados por el agente del Ministerio Público, fueron contundentes para acreditar la probable responsabilidad de dicha persona ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, conocedor de la causa penal 768/2025.

De acuerdo con la investigación ministerial, Rubén B. S., por medio del engaño, enajenó un bien inmueble, ubicado en el predio Granjas Campestres El Dragón Verde, en Rosales, Chihuahua, con una superficie de 786.13 metros, del cual no tenía derecho a disponer, por ser propiedad de otra persona, y recibió 230 mil pesos.

El imputado fue detenido con orden de aprehensión el 11 de junio del año en curso, y al día siguiente fue presentado ante el Juez de Control que lo requería, para la audiencia inicial.

En tanto, este miércoles 17 de junio se resolvió su situación jurídica con la vinculación a proceso, misma que deberá enfrentar bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además de que se otorgaron dos meses de investigación complementaria.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).