Esperanza ganadera-Andrea Chávez: entre las casetas y su licencia-Olson y Daniela-Alfredo Chávez, la señal

Los que después de un torbellino de malas noticias, incluyendo una tragedia, por fin ven una luz al final del túnel, son quienes integran la Unión Ganadera Regional de Chihuahua que preside Álvaro Bustillos, pues por fin existe una esperanza de que sea a partir del mes de julio, cuando el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Agricultura, el USDA, comience con una apertura gradual a su frontera para importar ganado de estados como Chihuahua y Sonora, los cuales aún mantienen el estatus zoosanitario a pesar de la invasión de la plaga del gusano barrenador en prácticamente todo México, debido a la llegada de ganado de Centro y Sudamérica sin ningún tipo de contención a tierras mexicanas, lo que derivó que en noviembre de 2024, los Estados Unidos decidieran cerrar su frontera a la importación de ganado en pie.

La fecha del anuncio no pudo ser más significativa, ya que hoy arrancaría el 3er Encuentro Ganadero que organizaba la UGRCH y que tuvo que cancelar debido al asesinato de Gerardo López, su gerente de operaciones, crimen que ocurrió la semana pasada y que puso en jaque a los ganaderos locales. Ahora lo que viene es esperar a que la SADER y el Gobierno de la 4T no rieguen el tepache antes de tiempo, pues un error de cálculo y de inoperancia pudiera frustrar los planes que la USDA tiene para Chihuahua, luego de las gestiones que se aventó Álvaro Bustillos a finales de marzo, cuando realizó dos viajes a Washington DC para pugnar porque EU no midiera con la misma vara a todos los estados de México, ya que si algo han cuidado los ganaderos chihuahuenses, es que a pesar de las trabas que les ha puesto la SADER de Julio Berdegué, es el mantener la sanidad en el ganado.

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Quien después de aventarse una pifia mediática con eso del incremento en el costo de las casetas en el estado, ayer solicitó licencia de manera indefinida a su cargo como senadora es Andrea Chávez, la cual se separó de su curul para buscar de lleno la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua. La morenista, quien se encuentra en periodo de gestación, anunció de manera oficial que se separa de su cargo en el Senado para buscar ser candidata, no sin antes haber acusado sin ton ni son a la administración que busca encabezar, de incrementar el costo del peaje en las casetas de la entidad, sin embargo, lo que no le avisaron a la hoy senadora con licencia, es que ese aumento obedeció a un oficio por parte del Gobierno de la 4T que ella tanto defiende, en donde se le exigió a la Secretaría de Hacienda estatal que actualizara los costos, así que nadie le avisó a Chávez Treviño, o quizá sí, pero aún así le importó poco con tal de arremeter contra la administración de Maru Campos, que si hay un culpable en el aumento a los casetas, es el Gobierno Federal a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Por cierto que mientras eso sucedía ayer en el Senado y después de que el martes les dejó en claro las reglas del proceso interno a los aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, la gobernadora Maru Campos estuvo en la Ciudad de México, en donde se reunió con sus homólogos de extracción panista: Tere Jiménez, de Aguascalientes; Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato y Mauricio Kuri, de Querétaro. El encuentro entre los mandatarios estatales se dio en la Casa de Gobierno del estado hidrocálido en la capital del país, en donde los cuatro intercambiaron ideas de los programas que cada uno aplica en sus respectivos estados, los cuales, no es causalidad que sean de las entidades federativas con mayor nivel de desarrollo tanto económico como social.

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Al que después de hacer berrinche le llamaron a las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN es al diputado local Carlos Olson, el cual se reunió ayer en el transcurso de la mañana con la dirigente estatal Daniela Álvarez, quien seguramente le dio su jalón de orejas al legislador que se quejó en redes sociales de no haber sido incluido en la mesa que encabezó la gobernadora Maru Campos con los suspirantes a la candidatura azul a la alcaldía de Chihuahua capital. Todo indica que el encuentro entre Olson y Daniela calmó las aguas y el diputado entró en razón de que la unidad está por encima de cualquier interés personal, motivo por el que Olson San Vicente declaró minutos después que efectivamente, la unidad prevalecerá y reconoció de manera pública el liderazgo de la jefa del Ejecutivo. Así que de nueva cuenta quedó demostrado que si algo no van a permitir ni la Gobernadora ni la dirigente panista, es que algún aspirante se les salga del huacal.

Por cierto que hoy el diputado en mención se aventará una propuesta que puede ser bien recibida o que también pudiera generar que algunos levanten la ceja, y es que Olson presentará una iniciativa con carácter de decreto, con la que pretende que se inscriba con letras doradas en los muros del Recinto Oficial del Poder Legislativo, el nombre de Francisco Barrio Terrazas, el primer gobernador de Chihuahua emanado de las filas del PAN, que estuvo al frente del Gobierno del Estado de 1992 a 1998 y que falleció en diciembre del año pasado. Así que después del berrinche, sin duda esta propuesta lo hará quedar bien con amplios sectores de Acción Nacional.

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El que entendió que entendió, y por ende demostró hacia dónde empezó a caminar el tablero azul después de la reunión que sostuvo la gobernadora Maru Campos con los suspirantes a la alcaldía de Chihuahua capital, es el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, porque apenas se enfrió aquella mesa en Casa de Gobierno, fue el primero que salió a dejar una señal visible de lo hablado con la jefa del Ejecutivo. Fue con el “Encuentro de Generaciones Alfredo Chávez”, evento con el que demostró que trae una estructura viva, con jóvenes y no tan jóvenes, gente que busca terminar su carrera a través de esta beca, y que puede convertir una agenda social en presencia política sin decirlo demasiado.

Ahí está precisamente una de las lecturas que dejó aquella reunión con la Góber. No tanto por lo que se haya dicho en privado, sino por lo que empezó a provocar afuera, es por ese motivo que el movimiento de Alfredo Chávez no pasó inadvertido. No porque ya tenga algo amarrado, sino porque fue el primero en enseñar una pieza concreta después de aquella cita en la casa de la avenida Zarco, y eso en el lenguaje interno del panismo, siempre cuenta, por lo que ahora falta ver qué muestran los demás suspirantes, porque si algo quedó claro es que la competencia ya se siente viva.

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Y los que también han demostrado que se sienten vivos políticamente y andan en modo resurrección tricolor, son los priistas alineados al Movimiento Territorial que a nivel estatal lidera Fermín Ordóñez y en Chihuahua capital encabeza Martín Enríquez, y es que este último fue visto de nueva cuenta en modo pintor de bardas, pues ayer, el dueño de un predio le solicitó acudir a la colonia Sacramento para que por favor borrara de la barda que rodea su terreno, la frase “#EsCruz”, en alusión al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, el cual quiere ser candidato de Morena a la gubernatura, por lo que ni tardo ni perezoso, Enríquez acudió al lugar, borró lo que le solicitaron y ahí mismo plasmó propaganda del PRI, tal como se lo pidió el dueño de la barda.

Además, otro que anda en esos mismos menesteres tras la polémica por el mural que plasmó en imagen la presunta corrupción del alcalde de Juárez, es el dirigente municipal del PAN en la frontera, Ulises Pacheco, quien ayer envió un escrito formal para que al igual como borraron el mentado mural, también se haga lo mismo con las bardas que difunden su nombre en toda la ciudad, adema de que “utilizando el mismo criterio”, policías municipales detengan a las brigadas que se dedican a plasmar el “EsCruz” allá en Juaritos.