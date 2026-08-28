Esperamos haya mucho que informar, chihuahuenses también debemos informar a Sheinbaum: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que no han sido informados ni invitados a una posible visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de su segundo informe de resultados: “por supuesto que aquí estaremos atentos y esperemos también que haya mucho que informar para el Estado de Chihuahua”.

No obstante, consideró que sería bueno que la presidenta aproveche la gira para recabar las necesidades de cada entidad federativa y que no se dedique únicamente a rendir cuentas de su informe, recordando que en el caso de Chihuahua, está pendiente la construcción de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como uno para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“No solo se trata de informar, se trata de que los chihuahuenses también la informemos a ella de qué es lo que se necesita. Quizás sea una buena oportunidad para recordarle que nos deben un hospital del IMSS y un hospital del ISSSTE”.

Será el próximo 01 de septiembre cuando la presidenta de la República haga entrega de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión, posteriormente, realizará un recorrido por el país de jueves a domingo, durante 3 o 4 semanas para concluir con un evento en el Zócalo de la Ciudad de México.