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Balean a joven en la cantina Cabaña del Catarro, en la zona del Reliz

Un joven de 28 años, identificado como Alfredo Badillo Duarte, resultó lesionado por disparos de arma de fuego en el rostro, a la altura de una mejilla, y en las manos, tras una agresión armada ocurrida en la cantina Cabaña del Catarro, ubicada en la zona del Reliz, en la ciudad de Chihuahua.

Tras el ataque, el joven llegó a bordo de una camioneta Mercedes-Benz AMG GLE 53, modelo 2021, color plata, al área de urgencias del Hospital Ángeles, donde recibió atención médica especializada.

Al nosocomio acudieron elementos del Ejército Mexicano, policías estatales y agentes municipales del Distrito Diana. Asimismo, agentes de la Agencia Estatal de Investigación acordonaron el acceso al área de urgencias y recabaron información para las indagatorias correspondientes.

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