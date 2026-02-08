Es detenido por municipales, joven con arma de fuego y probable droga

La noche del sábado, agentes municipales asignados a recorridos especiales para mantener la paz y la tranquilidad en corredores comerciales de la ciudad, efectuaron la detención de un joven que supuestamente poseía porciones de aparente droga y un arma de fuego abastecida con 7 cartuchos útiles.

La detención de Irving Leobardo O. C. de 28 años de edad, se dio durante la medianoche mientras se encontraba en un auto de la marca Nissan, Versa, de color guinda en un estacionamiento de las avenidas Periférico De la Juventud y Hacienda La Esperanza, donde al momento de revisarlo se le localizaron 3 porciones de un polvo blanco de características similares a la cocaína, así como el arma corta de calibre .40 abastecida con. 7 cartuchos.

Los agentes procedieron de inmediato a la detención de la persona mencionada para ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con la sustancia, el auto y el arma asegurada, con el fin de determinar su situación legal y de esta manera generar condiciones de paz y reducir riesgos en la zona.