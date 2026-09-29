Es Cruz… y Andrea dice ser un “soldado”-Coyoacán le ganó a Tabasco-Descontento petista-Ley antinarco y la Corte del Acordeón

Tal como se lo adelantamos ayer en este mismo espacio, Cruz Pérez Cuéllar resultó ser el ungido para encabezar la coordinación estatal de la 4T en Chihuahua. Después de perder el proceso interno a finales del 2020 frente al hoy senador Juan Carlos Loera y quedarse sin la candidatura a la gubernatura en 2021, Pérez Cuéllar por fin logró ser el abanderado de Morena. Ya contendió por ese cargo en 2016 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano tras haber renunciado al PAN, partido en el que fue diputado local, federal y dirigente estatal, pero contra el que anoche arremetió y afirmó que “la derrota del panismo será ejemplar”. Ahora lo que sigue es echar a andar la operación cicatriz, pues en el otro bando, el que se hace llamar la “verdadera izquierda” y que apoyaba a la senadora con licencia Andrea Chávez, sus simpatizantes no quedaron muy contentos e incluso durante su toma de protesta como coordinador estatal, pudieron escucharse algunos gritos de “fraude”.

A Andrea Chávez se le vio cabizbaja tras conocer el resultado, y aunque al salir del evento afirmó que es un “soldado” de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la 4T, lo cierto es que se limitó a hablar de Pérez Cuéllar o de una eventual candidatura por el PT, cuyos líderes estatales, en este caso las hermanas Lilia y Tania Aguilar, ni siquiera se arrimaron al templete o a felicitar al futuro candidato a la gubernatura. Así que tanto Cruz como la dirigente nacional Ariadna Montiel, tienen mucho por hacer si no quieren una ruptura de la 4T en Chihuahua, pues aunque Andrea insistió ser “soldado”, el Partido del Trabajo puede ofrecerle ser “general”.

Los malosos señalan que tampoco es casualidad que Chihuahua haya sido la última coordinación que destaparon, ya pasadas las 11 de la noche y después de días de pugnas internas, por fin la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, pudo decir el nombre del ganador del proceso interno, lo que demostró que el grupo Coyoacán que encabeza Ariadna Montiel, pudo más que el grupo Tabasco del senador Adán Augusto López, quien se quedó sin candidata y además con ello se develó que tanto Montiel como Sheinbaum pudieron pasar por encima de Adán y de las órdenes que salen de Palenque, desde donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador mueve aún muchos hilos dentro de Morena.

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Para no cortar el hilo conductor del destape morenistas y a propósito de quienes se hacen llamar “obradoristas” y no morenos, seguido por los gritos de “fraude” que se escucharon durante el destape de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal, el que le echó más leña al fuego es el polémico exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, quien utilizó su cuenta de X también para acusar “fraude” en el proceso interno, además de afirmar que con la designación de Cruz, “es entregarle el estado al PRIAN”, por lo que como se señaló anteriormente, varios morenistas que se jactan de ser de la “verdadera izquierda”, van a ser un hueso duro de roer para atraerlos al proyecto de Perez Cuéllar.

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Así que a escasas horas de asumir como coordinador estatal de la 4T, a Cruz Pérez Cuéllar ya le preparan un llamado que seguramente terminará en discusión en la tribuna del Congreso. Resulta que la diputada panista Xóchitl Contreras, presentará un punto de acuerdo para “exhortar al Ayuntamiento de Juárez, a efecto de que transparenten y documenten íntegramente la licitación pública y el contrato celebrado con Aseo Municipal, S.A. de C.V., así como la relación económica del Municipio con las empresas vinculadas a su socio mayoritario; así como a la Auditoría Superior del Estado, al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para que, en el ámbito de sus atribuciones, verifiquen lo conducente”. Es decir, tras la detención de un conocido empresario gasolinero, se supo que también es dueño de la empresa Aseo Municipal, con quien presuntamente el Gobierno Municipal de Juárez, cuando Pérez Cuéllar era alcalde, firmó un contrato para la recolección de basura, así que la legisladora panista no dejará pasar la polémica y llevará este exhorto al Pleno del Congreso, lo que sin duda alguna caldeará los ánimos entre los diputados.

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Ya que andamos con cuestiones legislativas, los que hoy se reunirán para votar el proyecto de dictamen que dota de autonomía a la Fiscalía General del Estado, son los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el diputado Memo Ramírez, lo que significa que después de la reunión de dicha Comisión, el dictamen estaría listo para subirse al Pleno y ser votado. La convocatoria señala que la reunión será al concluir la sesión ordinaria de este martes, y precisamente ayer, uno de los iniciadores de la iniciativa, el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, confirmó que precisamente ya están a nada de llevar el dictamen al Pleno, en donde sí o sí se requerirá la mayoría calificada.

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Este martes a las 10 horas, iniciará la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde los ministros analizarán la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los 11 diputados locales de Morena y su dirigente nacional, Ariadna Montiel, en contra de la reforma a la Ley Electoral del Estado, con la cual se otorga blindaje en contra de la injerencia del crimen organizado. Ayer la gobernadora Maru Campos llamó a los ministros a no politizar una reforma tan crucial para Chihuahua, mientras que el líder de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez y la dirigente estatal Daniela Álvarez, calificaron de “sospechoso” que unas horas después de que Morena designara a su coordinador estatal, vayan a resolver la impugnación interpuesta por los legisladores morenos. Los tres llamaron a priorizar lo jurídico por encima de lo político, pero con la Corte del Acordeón, eso nunca se sabe.