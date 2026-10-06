Entrega Gilberto Loya premio Triple Aco de CALEA a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Irapuato

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, acudió en representación de Craig Harley, Director Ejecutivo de CALEA, a la ceremonia de entrega del premio Triple Arco, destinado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato, por la implementación de estándares internacionales de excelencia para corporaciones de seguridad.

El evento se realizó durante la tarde de este lunes en Irapuato, Guanajuato, donde autoridades locales y representantes de CALEA se dieron cita para llevar a cabo la entrega de los distintivos internacionales de manos de Gilberto Loya.

En su participación, el Secretario destacó la importancia de que más corporaciones en el país demuestren la capacidad de implementar los mejores estándares, para hacer de la seguridad pública un servicio más profesional y de alto nivel.

“Que Irapuato hoy reciba el Triple Arco es la prueba de que en México sí se puede hacer seguridad pública de primer nivel. Este no es solo un reconocimiento a una corporación, es un compromiso con la ciudadanía de servir con profesionalismo, con procesos claros y con un nivel de excelencia. Desde Chihuahua celebramos y respaldamos este camino, porque entre más corporaciones se certifiquen, más fuerte es la seguridad de todo el país”, expresó Gilberto Loya.

El presídium estuvo integrado además por Lorena Alfaro García, alcaldesa de Irapuato; María del Consuelo Cruz Galindo, Secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal; y Manuel Alonso García, Fiscal General de Aguascalientes, quien ostenta también el nombramiento de Delegado de CALEA en México, al igual que Gilberto Loya Chávez.

Cabe resaltar que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua ya cuenta con la certificación Triple Arco de CALEA, al lograr tres acreditaciones internacionales a través de su Policía Estatal y aplicación de la ley, a través del Centro de Mando C7-ia, así como por las capacitaciones y estándares implementados a través del Instituto Estatal de Seguridad Pública.

Este logro consolidó al estado de Chihuahua como punta de lanza a nivel nacional al alcanzar de forma integral dicho nivel de excelencia, siendo referente en profesionalización y mejora continua.

La SSPE refrenda su compromiso de seguir impulsando la acreditación internacional como ruta para dignificar la labor policial y fortalecer la coordinación con corporaciones municipales y estatales del país, con el objetivo de brindar a la ciudadanía un servicio de seguridad más profesional, confiable y de alto nivel.