Entrega Gilberto Loya el despacho de la SSPE

Este viernes, el Mtro. Gilberto Loya, realizó el proceso de entrega del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), ante el Órgano Interno de Control de Gobierno del Estado de Chihuahua.

El acto tuvo lugar en la sala de juntas del nivel 19 de la Torre Centinela, en un evento encabezado por Ricardo de Jesús Peña Pérez, titular del Órgano Interno de Control y de Ixchel Ortega, Directora General de Normatividad y Enlace Administrativo de la Entrega-Recepción de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

De igual manera estuvo presente el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, para que ambos signaran los documentos que dan por sentada la entrega del despacho de la corporación.

Como parte del proceso, también se hizo entrega de la Licencia Oficial Colectiva No. 166, que es el permiso general de portación de armas de fuego expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), a las instituciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua, como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), y diversas corporaciones.

El Mtro. Gilberto Loya ocupó el cargo de titular de la SSPE, de septiembre de 2021 a octubre de 2026.