Encuesta de la discordia-La visa de Adán Augusto-Cruz ante la JUCOPO-Alex y “Más X Juárez”

Tras la derrota electoral en Coahuila, las acusaciones de ser un “narcopartido” y hasta los escándalos por las supuestas revocaciones de visas por parte de autoridades estadounidenses, la dirigencia nacional de Morena decidió compartir una encuesta que los coloca 20 puntos porcentuales encima del PAN por la gubernatura de Chihuahua, cuestión que fue replicada por la dirigencia estatal y por sus líderes en el estado, sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar y las burlas tampoco, ya que tan sólo en la publicación original de la página oficial del CEN morenista, la mentada encuesta logró casi 40 mil “me divierte” contra más de 7 mil reacciones de aprobación, además de que los comentarios también mostraron lo alejado de la realidad que pudiera estar ese ejercicio estadístico que a decir de la oposición, muestra la desesperación y la vieja táctica de utilizar las encuestas presuntamente “cuchareadas” para influir en el ánimo del electorado, ese electorado que cada día parece mostrar más el hartazgo hacia el morenismo y la 4T. Es así que ya a menos de un año de la jornada electoral que decidirá el futuro de Chihuahua, esta encuesta y las reacciones que generó muestran un escenario que para Morena pudiera ser un espejismo.

******

A quien ayer le tocó el arrimón de lumbre con el tema de las visas revocadas por parte de Estados Unidos, es al senador morenista Adán Augusto López, del cual corrió como pólvora el rumor de que el vecino país optó por quitarle la visa debido al presunto involucramiento del exsecretario de Gobernación en el caso del huachicol fiscal y los supuestos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”. Sin embargo, el que salió en su defensa fue su reemplazo en la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, quien aseguró que el tabasqueño mantiene su visa vigente y que no iba a permitir que la narrativa de EU enviara a sus colegas senadores a un “paredón político”, así que vaya ironía, los mismos que a finales del mes de abril “invitaron” a la gobernadora Maru Campos a comparecer en sus instalaciones, acusándola de “traición a la patria” y que precisamente quería utilizar la Cámara Alta como paredón, son ahora los señalados de ser delincuentes. No cabe duda que cómo cambia la vida en poco más de un mes.

******

Hablando de morenistas y de invitaciones a comparecer, por fin los diputados que integran la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado lograron ponerse de acuerdo respecto al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y las retenciones del ISR. Resulta que será este próximo lunes a las 13 horas, cuando el Presidente Municipal de Juárez esté invitado a rendir un informe ante la JUCOPO respecto a qué sucedió con esas retenciones del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores del Gobierno Municipal fronterizo, mismas que no fueron reportadas al SAT, algo así como 118 millones de pesos. Ya Pérez Cuéllar ha dicho que eso no ocurrió durante sus administraciones municipales y que pudieron haber ocurrido en el trienio del 2018 al 2021, cuando el ahora diputado federal de Morena, Armando Cabada, era el alcalde de Ciudad Juárez, sin embargo, la omisión también es una falta y por tanto deberá explicar lo sucedido, porque si algo tiene el SAT es que sea del color que sea, ese jamás perdona.

******

Ya que andamos con Ciudad Juárez, quien ayer estuvo de invitado especial por el Colectivo “Más X Juárez” para encabezar una plática muy grilla, es el dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alex Domínguez, el cual viajó a la fronteriza ciudad para reunirse con esa organización civil que está integrada por empresarios, académicos y exservidores públicos, como es el caso de quien la preside, el exdiputado José Luis Canales de la Vega, el cual invitó al dirigente tricolor ahora que el proceso electoral en Coahuila les inyectó a los priistas nuevos bríos, y aunque el PRI de Chihuahua no es el PRI de Coahuila y viceversa, lo cierto es que lo sucedido en ese vecino estado levantó el ánimo de la familia revolucionaria en el norte del país.

******

Por lo que en vísperas de lo que será el 2027, y así como en Chihuahua capital varios han levantado la mano para ser candidatos del PAN y aparecer en la boleta el próximo 6 de junio, en la Capital del Mundo, en el tablero azul también han comenzado a moverse piezas, tal es el caso de Arturo Rubalcaba, exfuncionario estatal que sería un activo clave para Acción Nacional en Parral, municipio que el panismo gobierna a través del alcalde Chava Calderón, y aunque el mozuelo panista ha estado envuelto en polémicas que han sido criticadas por el ala más conservadora de Acción Nacional, también es cierto que cuenta con capital político y capacidad operativa para lo que se le pudiera ofrecer al ejército azul en esa región del sur del estado.

******

Desde el penal del Altiplano, en donde se encuentra recluido desde diciembre del año pasado tras ser detenido por elementos de la Fiscalía General de la República, el que decidió dar un golpe de timón a su estrategia jurídica es el exgobernador César Duarte, quien ayer en una audiencia vía remota, les comunicó a las autoridades judiciales el cambio de abogados que de ahora en adelante llevarán su defensa, mismos que están encabezados por Javier Soto Orduño, cuyo despacho está asentado en Nuevo Casas Grandes, por lo que el oriundo de Balleza le dio las gracias a Héctor Villasana y compañía, el cual en los últimos meses estuvo más involucrado en resolver sus propias polémicas legales que en la defensa del exgobernador.