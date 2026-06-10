Es un mal momento para bloqueos, pero entendemos frustración: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante los bloqueos que se esperan mañana por el arranque del mundial 2026 en Mexico afectaría la imagen del país, es un mal momento.

En este sentido el líder patronal señaló que estas movilizaciones no sólo podrían afectar la imagen del país sino la posible comercialización con el transporte de mercancía por diferentes puntos del país.

“A nivel federal afectaría la imagen en la que dejaría a todo el país, desafortunadamente creo que es un mal momento hasta cierta medida entiendo la frustración de varios de los que están haciendo este tipo de movilizaciones por que sienten que es la mejor forma en la que los pueden escuchar, pero si siento que se debe de llevar con mucho cuidado”, comentó.

Cabe destacar que mañana se prevén bloqueos en las ciudades cedes del mundial y el arranque será mañana en las Ciudad de México con diversos cierres por colectivos de organizaciones campesinas, organizaciones de transportistas, trabajadores de la salud, entre otros más.

