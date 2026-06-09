Morenistas comparten esa encuesta irreal por la gubernatura porque están aterrados, la mejor encuesta es el día de la elección: GPPAN

Ante la encuesta que este día divulgaron las dirigencias nacional y estatal de Morena respecto a las preferencias electorales por la gubernatura de Chihuahua, la cuales los coloca 20 puntos porcentuales por encima del PAN, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso local, Alfredo Chávez, calificó dicha encuesta de “irreal”, pues la mejor encuesta es palpar lo que dice la gente en las calles, lo que se verá reflejado el día de la elección.

Además, el coordinador panista consideró que si la están compartiendo a través de todos los medios posibles, es porque los morenistas están “aterrados”, pues los ciudadanos ya muestran un hartazgo hacia ellos y la 4T.

“Lo que se vio en Coahuila a favor del PRI se va a ver reflejado en 2027 en Chihuahua para el PAN. Así lo veo yo. A Morena se le acabaron las excusas. Hoy la gente ya no les cree, hoy la gente está viendo los excesos del régimen, los excesos del partido. Entonces, la gente le está cobrando una factura importante a Morena. Y yo también quiero dejar algo muy en claro: hoy sale una encuesta irreal, yo por supuesto no comparto esta encuesta, por una sencilla razón. En todas las encuestas, desde que tengo memoria en más de 24 años militando activamente en Acción Nacional, siempre nos dan abajo en la gubernatura y la hemos ganado tres veces. Así pasó en 2016 y se ganó. Estábamos muy lejos del resultado que se dio con el inombrable Javier Corral. Y en 2021, que gana la gobernadora Mauro Campos, ninguna encuesta le daba el gane. Entonces, son las mentiras del régimen”, dijo Chávez Madrid.

“Lo que tenemos que hacer los panistas es tener una opción frente a los problemas de la gente para que la gente vuelva a votar por nosotros. Los morenistas están aterrados, aplican la vieja táctica de las encuestas. Yo no descalifico ninguna encuesta, pero la mejor encuesta es en la calle, el día de la elección”, manifestó Alfredo Chávez.