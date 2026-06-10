Fiestas escandalosas; piden que denuncias pasen a Justicia Cívica

El comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González lanzó un llamado a los ciudadanos en realizar sus denuncias al 911 por fiestas escandalosas y que estas pasen por jueces cívicos.

En este sentido el comisario destacó que es necesario que los denunciantes se acerquen al sistema de justicia cívica, con esto se llega a citar a los vecinos y llegar a un tema de mediación.

“No es solamente que se apersonen las unidades de la policía municipal sino que también se de la intervención de un juez, una persona de mediación para que se lleguen a acuerdos firmados”, comentó.

Las fiestas escandalosas son de las principales quejas al 911 por lo cual la DSPM llama a los ciudadanos a tomar en cuenta el proceso de justicia cívica, además de ser más empíricos con los horarios.