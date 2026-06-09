Profeco aclara competencia legal ante declaraciones infundadas de diputado de MC

Respecto a la “clausura pacífica” de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Gral. Felipe Ángeles, en la ciudad de Chihuahua, y a las declaraciones del diputado local Francisco Sánchez Villegas sobre los servicios de telecomunicaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa a la ciudadanía:

Debido a las acciones del legislador, personas consumidoras que tenían la intención de solicitar asesoría o interponer una queja vieron afectados sus derechos.

Las afirmaciones de Sánchez Villegas demuestran un desconocimiento del marco legal vigente. Confunden las facultades de la institución con las de otras autoridades reguladoras y de supervisión en materia de telecomunicaciones.

Por ley, la Profeco solo puede actuar dentro de sus atribuciones explícitas. Es jurídicamente improcedente exigirle acciones que la legislación federal ha reservado a otras instancias del Estado mexicano.

Los señalamientos políticos sin sustento legal confunden a las personas consumidoras. Generar la falsa percepción de un incumplimiento institucional solo provoca incertidumbre entre las y los usuarios sobre sus verdaderos derechos.

Resulta preocupante que, desde una posición de representación popular, se emitan juicios sin el rigor técnico ni el análisis jurídico necesario. El debate público sobre los derechos de las y los consumidores exige estricto apego a los hechos.

Profeco reitera que actúa con legalidad, objetividad e imparcialidad. Continuará defendiendo con firmeza a los consumidores, siempre bajo el amparo de la Constitución y las leyes federales.

Asimismo, exhorta a los actores políticos a conducirse con responsabilidad. La difusión de información institucional debe privilegiar el conocimiento técnico sobre los intereses partidistas para evitar expectativas falsas en la población.