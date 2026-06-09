En 2027, a Chihuahua le conviene un frente opositor vs Morena, con todos los partidos, y encabezado por el PAN: Alfredo Chávez

Luego de los resultados electorales en Coahuila, en donde el PRI obtuvo el “carro completo” y Morena quedó en segundo lugar, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, destacó que fue un triunfo de los coahuilenses, y aunque a Acción Nacional no le fue bien, también recordó que el panismo de Coahuila no es el mismo que el chihuahuense y viceversa, por lo que afirmó que en 2027, conviene un frente opositor contra Morena que aglomere a partidos y ciudadanos, pero que este encabezado por el PAN.

“Primero decir que es un triunfo de los coahuilenses. Ponerle un freno a Morena creo que es un acierto de los hombres y mujeres libres de Coahuila. Es un reflejo de lo que está pasando a nivel nacional, del hartazgo que tiene la gente con Morena. Sin embargo, es un triunfo que nosotros como panistas lo tenemos que tomar con toda cautela, porque no fue un buen resultado para Acción Nacional, eso hay que decirlo con toda claridad”, enfatizó Chávez Madrid.

El coordinador legislativo argumentó que “Coahuila es un escenario distinto a Chihuahua, así lo tengo que decir, tal cual. El PAN de Coahuila no es el PAN de Chihuahua, ni el PRI de Coahuila es el PRI de Chihuahua. Yo creo que lo que nos depara el 2027 va a ser la posibilidad de una gran alianza opositora contra Morena. Creo que ese es el escenario que a Chihuahua le conviene: una alianza opositora de los partidos, de la sociedad, de todos contra Morena. Eso es lo que creo que conviene, porque yo creo que el fenómeno que pasó en Coahuila es que la gente también utilizó el voto útil contra Morena”.

“Hay que recordar que fue un 2 a 1 muy bien dado y eso se refleja en los complejos del régimen. Hoy, los que compran el voto, los que son coercitivos con la gente, hoy están, en términos mundialistas, están llorando la falta cuando ellos la hacen en todos los estados. Entonces, pues yo la verdad es que veo muy mal a la dirigencia nacional de Morena pidiendo que se revise y acusando de coerción del voto cuando ellos tienen esas prácticas en todos los estados. Entonces, vamos a ver qué escenario pasa. Chihuahua es un escenario muy distinto a Coahuila. Y yo vuelvo a decir que a Chihuahua le conviene un frente opositor con los partidos encabezado por el PAN”, sentenció el coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua.