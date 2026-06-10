Exportaciones de México a Estados Unidos crecieron 21.1% en abril

Las exportaciones de productos de México a Estados Unidos crecieron a una tasa interanual de 21.1%, a 50,692 millones de dólares, informó este martes la Oficina del Censo.

A su vez, las importaciones mexicanas desde Estados Unidos aumentaron 27.3%, a 35,343 millones de dólares, lo que arroja un superávit comercial para México de 15,349 millones de dólares.

Este fue el resultado más cercano que contarán los gobiernos de ambos países previo a la reunión programada para el próximo 1 de julio en la que definirán formalmente sus posiciones sobre la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o cualquier término relacionado.

De enero a abril del año actual, México se mantuvo como primer socio de Estados Unidos en el comercio de bienes, con una participación de 16.4% del total de flujos, seguido de Canadá (12.4%) y China (6.1 por ciento).

En esos cuatro meses, las ventas externas mexicanas al mercado estadounidense totalizaron 188,723 millones de dólares, un avance de 9.1% a tasa anual.

En contraste, las exportaciones de Canadá a ese mismo destino se redujeron 8.1%, a 126,620 millones de dólares, y las correspondientes de China disminuyeron 37.1%, a 80,662 millones de dólares.

Con un fuerte dinamismo, los subsiguientes dos proveedores foráneos de la economía estadounidense registraron alzas a doble dígito: Taiwán exportó productos por 91,524 millones de dólares (+88.1%) y Vietnam vendió mercancías por 76,268 millones de dólares (+39.8 por ciento).

En estos primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones estadounidenses al mercado mexicano sumaron 128,613 millones de dólares, un aumento interanual de 14.9%. Con ello, el saldo de la balanza comercial de Estados Unidos con México fue de un déficit de 60,110 millones de dólares, el cual se redujo 1.7% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Hacia todo el mundo, el dinamismo del comercio exterior de Méxicoalcanzó un hito histórico durante abril, impulsado por un repunte sin precedentes tanto en los flujos de salida como de entrada de mercancías.

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las exportaciones mexicanas rompieron récords al registrar una expansión interanual del 32.6%, lo que representa el ritmo de crecimiento más acelerado y vigoroso para un mismo mes desde junio de 2021.

Con este avance sustancial, el valor total de los productos enviados al extranjero escaló hasta los 72,041.8 millones de dólares, consolidando la posición competitiva del aparato productivo mexicano, especialmente dentro del marco de integración de la región de América del Norte y las cadenas globales de valor.

En sentido complementario, lasimportaciones de bienes a México experimentaron una sólida tendencia al alza con un incremento interanual del 24.1%, totalizando 67,521.8 millones de dólares en el periodo de referencia.