César Duarte cambia de equipo jurídico

Durante una audiencia vía remota, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, notificó a las autoridades judiciales que tendrá un nuevo despacho de abogados que encabecen su defensa.

Durante una audiencia designó como sus nuevos representantes legales a los licenciados Javier Soto Orduño, César Guillermo Márquez Villa, integrantes del despacho Soto Orduño y originarios de Nuevo Casas Grandes, así como a César Octavio Guadarrama Palomino y Héctor Iram López García.

Debido a estas solicitudes y a la necesidad de desahogar diversos aspectos legales, la audiencia fue diferida y quedó reprogramada para el próximo 1 de julio del presente año.

Por lo que Enrique Eduardo Muñoz, Irving Anchondo Paredes, Juan Carlos Mendoza y Héctor Villasana Ramírez, dejaron de ser los abogados de César Duarte.