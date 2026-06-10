Prevén miércoles con lluvias en gran parte del territorio estatal; máxima será de 36°C en la ciudad de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva a la población, ante la aproximación de un temporal de lluvias a la entidad durante las próximas horas en gran parte del territorio chihuahuense.

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A partir de este miércoles se esperan precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes, con acumulados de 25.1 a 50 milímetros, así como riesgo de inundaciones repentinas en municipios de la Sierra Tarahumara.

Se prevén lluvias de dispersas a moderadas con chubascos, de 5.1 a 25 milímetros en las regiones centro, sur, este y oeste del estado. En la zona norte se anticipan de aisladas a dispersas.

Estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que superarían los 55 kilómetros por hora (km/h).

Dicho fenómeno meteorológico podría ocasionar tolvaneras en tramos carreteros y acumulaciones de agua.

Se recomienda a la ciudadanía evite transitar por zonas inundadas o cauces de ríos, arroyos y vados, debido al peligro de arrastre por las corrientes. También asegurar láminas, techumbres u objetos propensos a ser proyectados por las fuertes ráfagas de viento.

En caso de conducir durante las tolvaneras o lluvias, es necesario disminuir la velocidad, encender las luces e intermitentes y de ser requerido, buscar un lugar seguro para estacionarse.

Protección Civil exhorta a permanecer atentos a las actualizaciones de los avisos meteorológicos a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al 9-1-1.