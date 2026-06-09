JCAS beneficia a más de 12 mil habitantes con nuevo pozo de agua potable en Ahumada

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) entregó un nuevo pozo de agua potable en beneficio de más de 12 mil 500 habitantes del municipio de Ahumada.

Para esta obra se destinó una inversión de 5 millones de pesos, en conjunto con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), lo que se traducirá en mejoras en la disponibilidad y continuidad del servicio.

Las labores incluyeron la perforación para la instalación de infraestructura, equipamiento y la construcción de la línea de conducción.

“Esta obra representa una respuesta concreta a una de las necesidades más importantes de la población: garantizar el acceso al agua potable. Es resultado del compromiso del Gobierno del Estado de fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio”, dijo el director ejecutivo de la dependencia, Mario Mata.

El funcionario reconoció la colaboración de la JMAS de Ciudad Juárez, que bajo la dirección de Marco Licón Barraza contribuyó con la donación de un transformador de corriente, fundamental para la puesta en marcha de la infraestructura.

Asimismo, agradeció a la familia Núñez Mendoza por la donación del terreno donde se perforó el pozo, aportación que hizo posible concretar este proyecto.