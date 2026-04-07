Encuentro ganadero-Causas del campo a tribuna del Congreso-Bonilla, Nancy y los abogados-Batalla morena por Juárez

Luego de su viaje a Washington DC la semana pasada y en medio de la crisis que enfrenta el sector por el cierre de la frontera a la exportación de ganado en pie, ayer el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, se reunió con un grupo de ganaderos para seguir en busca de estrategias que impidan el desgaste que padece esta actividad económica tan característica del estado, aunado a que la próxima semana, en específico los días 16 y 17 de abril, se llevará a cabo en esta ciudad el 3er Encuentro Ganadero Chihuahuense, en el que estarán presentes conferencistas de talla nacional que impartirán pláticas que van desde la mejora de la producción hasta el análisis del panorama económico y político que enfrenta la ganadería, además, se prevé que el viernes 17, tanto la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla sean los invitados especiales para la ceremonia de clausura del evento, pues ambos han sido líderes comprometidos con esta actividad primaria que en la actualidad enfrenta horas bajas, pero que a pesar de ello, es el sello característico de Chihuahua.

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Para no soltar el hilo de lo que ocurre con el campo, ayer el paro nacional no tuvo la respuesta y tampoco las consecuencias que sí ocurrieron en el que se llevó a cabo en noviembre del año pasado, y no porque no existan razones para manifestarse, más bien porque el desánimo ya es más fuerte que las ganas de seguir luchando, así que en el caso de Chihuahua, solamente se reportaron tres bloqueos, dos de ellos parciales, mismos que a las 19 horas de ayer, ya estaban desactivados. Sin embargo y a pesar del desánimo, en la sesión ordinaria de hoy en el Congreso del Estado, los que llevarán a tribuna las causas de los transportistas y agricultores son los diputados Arturo Zubía y Arturo Medina.

En el caso del legislador panista que representa al Distrito 20 con cabecera en Camargo, presentará una proposición con carácter de punto de acuerdo para exhortar a los tres niveles de Gobierno para que implementen medidas y acciones que refuercen la productividad del campo mexicano, además de exigir a la Conagua que instaure, con efecto retroactivo, el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola, el mentado PEUA, esto ante la inoperancia de esa dependencia federal que aquí dirige Román Alcántar.

Mientras que el coordinador de la bancada del PRI y representante del Distrito 22, Arturo Medina, llevará a la tribuna del Legislativo chihuahuense la causa de los bloqueos de ayer, por lo que buscará exhortar al Gobierno de la 4T que establezca acuerdos de comercialización antes de la cosecha, garantizar ingreso mínimo al productor, fortalecer el uso de coberturas de precios, dar certidumbre en programas de compra institucional, así como garantizar la seguridad y condiciones laborales de los transportistas. No es mucho pedir, pero tal parece que a la Federación le provoca urticaria el escuchar las peticiones del campo chihuahuense.

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Debido a que abril será un mes crucial para determinar cuáles serán las reglas que los suspirantes azules deberán seguir si aspiran a alguna candidatura, la que aprovechó para tocar la llamada “Campana de Triunfo” durante su visita a la región serrana es la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien sabe perfectamente que la suerte no está demás para lo que se viene en los comicios del 2027, y es que será en los próximos días cuando la jefa del Comité Directivo de Acción Nacional, también decida sobre su futuro político, ya sea si se mantiene con las riendas del partido o si acepta aparecer en la boleta electoral del año entrante.

Además, y en ese tenor, otro que está a la espera de las reglas internas del bolillazo es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien se mantiene en el primer lugar de todas las encuestas para ser el candidato del PAN a la gubernatura, pero como él mismo afirmó, “no son carreras” y el Presidente Municipal esperará paciente las reglas del juego. Por cierto, ayer el Alcalde recibió la visita de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Chihuahua, cuyos integrantes acudieron a reunirse con Bonilla encabezados por la diputada local Nancy Frías.

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Mientras eso sucedía en la capital del estado, en Ciudad Juárez, los morenos continúan con sus estrategias para afianzarse como aspirantes a la candidatura guinda por esa alcaldía que prácticamente, y a decir de ellos mismos, está ganada en 2027, al ser Juárez un bastión morenista en este estado. Y es que en el caso de la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, han aparecido volantes con su imagen, además de que quien también ya se sumó a la barditis es el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, quien comenzó a utilizar ese recurso para promocionar su casa de enlace, mientras que el senador Juan Carlos Loera continúa con la repartición de su “periódico” en calles juarenses, así que allá en la frontera también existe una batalla electoral para ver quién será el sucesor o sucesora del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.