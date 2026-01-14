Encabeza Rafael Loera homenaje póstumo a coordinador de la Casa de los Abuelos Norte

En una ceremonia encabezada por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, se llevó a cabo un homenaje póstumo en memoria de Héctor Crecencio Márquez Gurrola, conocido como “Chololo”, quien se desempeñó como coordinador de la Casa de los Abuelos Norte y falleció el pasado mes de diciembre.

Durante el acto, se reconoció la labor que desempeñó al frente de este espacio dedicado a las personas adultas mayores, y el titular de la dependencia estatal realizó la develación de una placa conmemorativa en su honor, como reconocimiento a su entrega, solidaridad y vocación de servicio.

Asimismo, Loera realizó un convivio junto a las y los integrantes de la Casa de los Abuelos Norte y familiares, como solían hacerlo con “Chololo” cada miércoles, en un ambiente de cercanía y afecto, para honrar su memoria y mantener vivo el legado de convivencia y calidez humana que dejó en este espacio.

El secretario destacó que Héctor fue más que un coordinador, al convertirse en un gran compañero y pieza fundamental para la operatividad y el desarrollo de las actividades de dicho espacio, el cual es de gran importancia para la gobernadora Maru Campos, al contribuir al pleno desarrollo de las personas adultas mayores.

Recordó que “Chololo” se mantuvo al frente de la Casa de los Abuelos Norte desde 2021 y que, a lo largo de ese periodo, se distinguió por su compromiso diario, así como por la sensibilidad y disposición para apoyar en todo lo necesario, contribuyendo al fortalecimiento de este espacio de atención y dignificación para las y los usuarios.