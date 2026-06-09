Encabeza Gilberto Loya entrega de tarjetas CANACO a policías de la SSPE

* Comercios locales reconocen su labor con descuentos y beneficios

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó el evento de entrega de tarjetas CANACO, a través de las cuales la Cámara Nacional de Comercio otorgó beneficios y descuentos exclusivos a los policías de la SSPE como un reconocimiento a su diario cumplimiento del deber y protección a Chihuahua.

El evento se realizó durante la mañana de este martes 9 de junio en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP). El encuentro contó con la presencia de alrededor de 120 asistentes, entre ellos elementos policiales, personal administrativo, así como Alejandro Lazarotto, presidente de CANACO y Norma Judith Loera, gerente del Hospital Christus Muguerza.

Durante su intervención, Gilberto Loya destacó la importancia de estas alianzas comerciales como un digno reconocimiento al esfuerzo de los agentes, quienes diariamente participan de manera activa en la protección de las familias chihuahuenses, arriesgando su integridad por mantener el orden en la entidad.

Cabe resaltar que estas tarjetas, 3 mil 200 en total, se otorgan en agradecimiento a la función policial, contemplando descuentos y promociones exclusivas en establecimientos afiliados como restaurantes, ferreterías, gimnasios, agencias de viajes y servicios médicos, lo que impactará de manera positiva en la economía de los oficiales.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de dignificar la labor de los cuerpos de seguridad. Bajo el liderazgo de Gilberto Loya, la corporación continúa sumando esfuerzos con el sector empresarial y la sociedad civil para motivar y respaldar a los hombres y mujeres que velan por la tranquilidad de los chihuahuenses.