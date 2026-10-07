Encabeza Bonilla preferencias electorales sobre Cruz, según Massive Caller

En la primera encuesta de Massive Caller que carea a Marco Bonilla y a Cruz Pérez Cuéllar como candidatos a la gubernatura, la encuestadora señala que el panista Bonilla Mendoza lidera las preferencias sobre el morenista Pérez Cuéllar.

Según Massive Caller, Marco Bonilla (PAN) aparece con el 34.7 por ciento de las preferencias, mientras que Cruz Perez Cuéllar, de la alianza Morena, Verde y PT, aparece con el 29.2 por ciento.

En tercer lugar y con el 8.1 por ciento aparece Tony Meléndez, del PRI; en cuarto está Alfredo “El Caballo” Lozoya, con el 2.6 por ciento y en último lugar aparece Julián LeBarón, el cual sería candidato de SOMOS, con el 1.4 por ciento.

Sin embargo, cuando Massive Caller carea a los partidos políticos mencionados sin candidatos de por medio, la alianza de la 4T (Morena, Verde y PT) y el PAN están prácticamente en empate técnico, con el 37.3 y el 36.7 por ciento, respectivamente, seguidos por el PRI, con el 8.6, Movimiento Ciudadano, con 3.8, PAZ con el 2.2 y SOMOS, con el 1.8 por ciento.

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